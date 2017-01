Damon Lindelof parle d'un possible retour de la série Lost

Qu'on l'aime ou pas, Lost fut une des grandes séries des années 2000. Un phénomène même qui nous a tenu en haleine, nous a fait voyager et nous a aussi beaucoup énervé. Mais on l'aime quand même, au fond.

C'était une époque de transition pour les séries télé. Netflix n'avait pas encore étendu sa domination au monde entier, les super-héros n'étaient pas encore autant à la mode et les Etats-Unis se remettaient doucement du 11 septembre en cherchant un sens à sa vie. Bref, le moment idéal pour qu'une série étrange et bien méta ne voit le jour et emporte tout sur son passage. Et c'est exactement ce qui s'est produit puisque nous avons eu Lost, grâce aux bons soins de J.J. Abrams et Damon Lindelof.

Une série qui a posé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses et qui a vite énervé les plus pointilleux d'entre nous, tant elle semblait balancer de nouvelles pistes au petit bonheur la chance à chaque nouvel épisode sans jamais donner l'impression de savoir où elle allait. Mais c'était sympa, complètement certes, mais sympa. Même si on lui en veut toujours un peu de nous avoir filé une conclusion qu'on avait deviné dès l'épisode pilote.

Une jungle mystérieuse...



Alors qu'énormément de séries connaissent une seconde vie en ce moment, on s'attendait presque à revoir les naufragés revenir sur notre antenne parce qu'il n'y a pas de raison. Si Prison Break se permet un come-back, on ne voit pas pourquoi Lost n'y aurait pas droit. Si, pour le moment, rien ne semble prévu en ce sens, cela n'empêche pas quelques hypothèses de se formuler quant à un possible retour.

Et Damon Lindelof vient d'avouer au micro de Cinema Blend que, si la perspective de refaire la série n'était pas prévue dans son agenda personnel, il n'était par contre pas du tout opposé à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe à sa place.

Une plage mystérieuse...

"Carlton Cuse et moi-même avons régulièrement répété que nous étions ouvert à ce que la saga ait droit à une nouvelle version. Lost était plus grand que nous et plus grand que son créateur, J.J. Abrams. Il y a quelque chose de réellement excitant dans le fait que George Lucas ait vendu Star Wars et que maintenant les personnes qui ont grandi en regardant cette saga puissent à leur tour travailler dessus. Peut-être que la même chose pourrait arriver à Lost."

Alors bien sûr, on ne va pas non plus comparer les deux franchises en termes d'importance et d'impact sur le public mais il est vrai que l'idée n'est pas idiote. Avec toutes les questions qui restent sans réponses et le fait que nous n'avons probablement vu que quelques bribes de cet univers, il ne serait pas inintéressant de s'y replonger avec des points de vue extrêmement différent. A condition, bien entendu, que cette fois, les scénaristes sachent ce qu'ils veulent raconter au fond.

Un John Locke mystérieux...