Le comics culte Witchblade aura bientôt droit à une nouvelle série télé

Puisque les super-héros cartonnent un peu partout actuellement, il est logique de voir réapparaitre des licences qui, pensait-on, en avaient terminé avec les adaptations. Et parmi elles, il en est une qui retient notre intérêt : Witchblade.

Alors, déjà, c'est quoi Witchblade ? Il s'agit d'un comics édité par la société Top Cow et créée en 1995 par Michael Turner, Mark Silvestri, David Wohl et Brian Haberlin. Nous y suivions les aventures de la jeune inspectrice Sara Pezzini, élevée par la commissaire suite à la mort tragique de ses parent et qui un jour, en enquêtant sur le magnat Kenneth Irons, tombait sur un gant magique, objet de convoitise des plus puissants hommes de San Francisco, qui confère des pouvoirs extraordinaires à son hôte si ce dernier est accepté par l'arteface. Dans le cas contraire, c'est son bras qui est arraché. Blessée et aux portes de la mort, Sara enfile le gant et se retrouve investie du pouvoir de la Witchblade, qu'elle aura énormément de mal à contrôler au départ, et qui a la fâcheuse habitude de détruire ses vêtements quand il s'active.

Un comics novateur à l'époque par les thèmes très adultes qu'il abordait, en droite lignée d'un Spawn, qui donna d'ailleurs naissance à la célèbre série The Darkness et qui eut même droit à son crossover avec Lara Croft. Une licence qui a fait rêver de nombreux fans en vue d'une possible adaptation cinéma jusqu'à ce que l'indéfendable soit commis : la série télé. Produite en 2001, avec Yancy Butler dans le rôle de Sara, la série fut une énorme déception puisqu'elle avait été douloureusement aspetisée pour ressembler à n'importe quel show post 90's, façon Highlander. Une série animée japonaise avait bien vu le jour également, mais nous étions très loin du matériau d'origine.

Le Hollywood Reporter vient donc de révéler que la chaine NBC prévoyait de donner une nouvelle chance à Sara Pezzini puisque, en association avec Sony Pictures TV, le groupe serait actuellement en plein dévelopement d'une nouvelle série télé. Impossible de savoir pour le moment à quel degré de complétion se trouve le projet, ni même qui le réalisera et encore moins qui interprètera la nouvelle version de Pezzini, mais nous savons d'ores et déjà que c'est la productrice de Vampire Diaries, Caroline Dries, qui est en charge de l'écriture du pilote, chapeautée par quelques uns des auteurs du comics originel, dont Silvestri lui-même.

Pas sûr qu'on se retrouve au final avec la version dont on rêvait depuis notre adolescence mais laissons-lui sa chance. Ca ne pourra jamais être pire que ce à quoi nous avons eu droit il y a 16 ans de toute façon.