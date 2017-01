House of Cards : une date et un teaser inquiétant pour la saison 5

La série politique de Netflix et son terrifiant Frank Underwood reviendront le 30 mai prochain.

Netflix a prouvé à maintes reprises que ses stratégies de communication étaient rondement menées et avaient le sens du timing. Pas étonnant donc que pour le jour d’investiture du président élu Donald Trump, la plateforme de vidéo dévoile le retour d’un autre président : Frank Underwood alias Kevin Spacey.

La saison 5 d’House of Cards sera disponible dans son intégralité le 30 mai prochain. Le teaser diffusé annonce quelque chose d’extrêmement inquiétant. On y entend des enfants prêter allégeance au drapeau des Etats-Unis en chœur, dévoilant ce même drapeau à l’envers (symbole de la série) sous un ciel terriblement sombre.







Un teaser qui peut nous laisser imaginer que le couple Underwood essaiera d’assouvir encore un peu plus son pouvoir en prenant le contrôle total du pays. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le compte Twitter de la série a agrémenté la vidéo d’un « We make the Terror ». C’est une référence directe aux derniers mots de la saison 4 évidemment. Mais sûrement l'annonce aussi d'une saison 5 angoissante et menaçante. Génial !