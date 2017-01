Que valent Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire sur Netflix ?

Le binge-watching, c'est nul. Surtout pour nous. Parce qu'on a quand même une vie en dehors d'EcranLarge (enfin, des fois), on ne va clairement pas se taper une saison entière d'un seul coup juste pour vous faire plaisir. Mais ça ne nous empêche pas de parler des premiers épisodes. On va se gêner, tiens...

Après des débuts quelque peu timides, l'offensive Netflix est bel et bien lancée et cette année 2017 croûlera sous les projets originaux qui débarqueront sur nos écrans à une cadence infernale. Et il y aura de tout, pour tout le monde. Une certaine idée du bonheur. On commence donc par la grosse série de ce début janvier du network, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire.

Si le film de 2004 était déjà fort sympathique, il lui était fatalement impossible de retranscrire avec exactitude les 13 volumes écrits par Lemony Snicket, alias le romancier David Handler, et, de ce fait, le format télévisé semblait plus qu'approprié pour nous narrer la vie particulièrement pourrie de ces trois orphelins de génie.

TOUT FINIRA MAL

Le postulat de départ n'a, lui, guère changé. C'est à la plage que Violette, Klaus et Prunille apprennent le décès brutal de leurs parents dans l'incendie de leur manoir. Désormais orphelins, ils seront placés chez leur tuteur, le Comte Olaf, qui a bien plus de vues sur l'immense fortune dont ils sont les héritiers que sur l'avenir des bambins. Et il sera prêt à tout pour récupérer le magot.

Dès le départ, le ton est donné. Lemony Snicket (fantastique Patrick Warburton), nous décourage de regarder la série, qui ne fera que nous déprimer. Rien de ce qui y sera raconté ne nous réchauffera le coeur et c'est avant tout à un festival de drames que nous aurons affaire. Reprenant ainsi la technique narrative des romans, sous forme d'enquête, Snicket installe d'emblée l'idée que nous ne sommes pas en présence d'une série classique. Et c'est tout à fait exact, tant les ruptures de ton sont nombreuses, l'anéantissement du suspense devient un ressort comique assez dévastateur et que Les Orphelins Baudelaire bouscule nos habitudes de téléspectateurs.

Il faut évidemment un petit temps d'adaptation pour comprendre toute la subtilité et le génie de la démarche mais, une fois que ce moment est passé, la série en devient savoureuse. Il est d'ailleurs intéressant de constater à quel point la série multiplie les effets pour briser tous les codes. Par Lemony Snicket donc, mais aussi grâce au générique, dont la chanson nous demande plus ou moins de regarder un autre programme, ainsi que par les successions de séquences qui se contredisent avec pour seul but de nous arracher un sourire, ce qu'elle parvient à faire presque à tous les coups.

Précisons aussi que les deux premiers épisodes sont réalisés par un Barry Sonnenfeld qui semble enfin avoir retrouvé la patate qu'il avait à l'époque de La Famille Addams, que la direction artistique est magnifique, la mise en scène extrêmement intelligente, les comédiens tous très bons et le scénario écrit par l'auteur lui-même, et vous comprendrez immédiatement que Netflix ne s'est pas moqué de nous.

ABANDONNEZ TOUT ESPOIR

Bien entendu, le plus gros défi consistait dans le Comte Olaf lui-même. Interprété par Jim Carrey dans le film de 2004, il semblait en effet bien difficile de faire mieux dans le rôle. Et heureusement, ce n'est pas ce que la série cherche à faire. Neil Patrick Harris y trouve un grand rôle de composition passant du ridicule à l'inquiétant et il faut reconnaitre que si sa version du Comte est moins hystérique que celle de Carrey, il n'en demeure pas moins très drôle et impressionnant, trahissant tout le talent de son comédien. Cela dit, cette interprétation emmène le Comte sur un terrain beaucoup plus malsain et machiavélique que la précédente incarnation et n'hésite pas à inquiéter, notamment dans son obsession de l'épisode 2 ou malgré son personnage loufoque de l'épisode 3. Bref, un personnage extrêmement réussi qui a l'intelligence de ne pas phagocyter l'ensemble de la série pour conserver son statut d'ombre menaçante qui plane au-dessus des trois enfants.

Malheureusement, tout cela a un prix et le rythme s'en trouve parfois impacté. L'histoire étant conséquente et l'ambiance tellement particulière, Les Orphelins Baudelaire ne parvient pas toujours à garder son inspiration et à nous tenir en haleine. Les ruptures de ton très fréquentes risquent de faire décrocher certains spectateurs à la longue et bien que l'histoire ne fasse jamais du surplace, on peut noter ici et là quelques baisses de régime embarrassantes. Mais rien cependant qui ne puisse nuire sur le long terme à cette belle surprise qu'est la série.

Si Les Orphelins Baudelaire n'est pas une série parfaite, à l'issue des 3 premiers épisodes, elle témoigne d'une ambition folle et de la concentration de moyens et de talents nécessaires à un tel défi. Si l'on espère évidemment que la qualité ne faiblira pas par la suite, la série est assurément l'un des rendez-vous incontournables de ce début d'année.