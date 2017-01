Miles Morales serait bien le héros de la nouvelle série Spider-Man

Enfin ! Enfin Miles Morales aura droit à sa propre série animée dans le costume de Spider-Man. Parce que bon, Peter Parker, ça va 5 minutes quoi.

Il y a trois semaines, nous vous parlions d'un mystérieux dessin-animé en cours de production dans les couloirs de Sony Animation, titré Cabin Fever, et qui racontait les aventures de deux amis, Terrence et Pete. Plusieurs éléments avaient attiré l'attention des fans et leur avaient laissé penser qu'en réalité il s'agissait de la nouvelle série animée basée sur Spider-Man.

Prévue pour Noël 2018, elle ne laissait filtrer que peu de d'informations mais tout indiquait que Miles Morales pouvait en être le héros. Aujourd'hui, c'est désormais une nouvelle sûre puisque Sony a présenté quelques images et concept-arts de la série à différents magazines américains, dont Coming Soon, qui s'est évidemment empressé de relayer la grande nouvelle.

Ainsi donc, la série devrait mettre en scène ce bon vieux Morales, avec quelques différences de taille tout de même, notamment en ce qui concerne le costume, pas noir et rouge dans le comics, mais plus dans la ligne artistique du costume historique de Spidey, bleu et rouge. Si aucune image n'a encore été officiellement dévoilée, le site affirme avoir vu un court extrait dans lequel SPidey poursuivait le Rôdeur ainsi qu'une gigantesque statue du Bouffon Vert. Il semblerait également que la série utilise une charte graphique un peu particulière puisqu'elle mélangerait un style bande-dessinée avec des images de synthèse, réservant ces dernières pour de spectaculaires scènes d'action.

S'il est un peu difficle de se faire une véritable idée de ce à quoi cela peut ressembler pour le moment, il ne faudra sans doute pas attendre très longtemps avant d'en découvrir les premières images. En tout cas, voici une bonne chose de faite, Miles Morales a sa propre série, elle arrivera à la fin de l'année et c'est une sacrée bonne nouvelle.