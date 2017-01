Sharp Objects : le réalisateur de Dallas Buyers Club et Amy Adams réunis pour une série HBO

Après avoir abandonné leur projet de biopic sur Janis Joplin, l'actrice Amy Adams et le réalisateur Jean-Marc Vallée vont se retrouver pour une série thriller.

En février prochain, HBO sortira sa nouvelle mini-série, réalisé en partie par Jean-Marc Vallée : Big Little Lies. La série racontera l’histoire de trois mères de familles (Shailene Woodley, Nicole Kidman et Reese Witherspoon) vivant paisiblement sur les hauteurs de Los Angeles et qui vont être mêlées à un meurtre lors d’une soirée parents-élèves.

Et bien le cinéaste canadien ne compte pas arrêter son expérience télévisuelle tout de suite. Lors d’une interview accordée à Collider, Jean-Marc Vallée a expliqué qu’il avait abandonné son projet de biopic sur Janis Joplin pour s’occuper d’une autre série de la chaîne HBO :

« Nous allons commencer très bientôt. J’ai travaillé avec Amy Adams sur le projet de biopic sur Janis Joplin que nous n’allons finalement pas faire et du coup elle m’a invité à la rejoindre pour faire une série télé. Et ensuite, Reese Witherspoon est venue me voir et m’a dit "Je veux que tu viennes faire Big Littles Lies en premier, comme ce n’est pas prêt". Je lui ai dit : "Ok, je ferai l’épisode 1 et 2 car je n’ai pas le temps d’en faire plus. Je dois m’occuper de Sharp Objects." Et voici comment on en est arrivé là. »

Basé sur un roman de l’auteure américaine à succès Gillian Flynn (Gone Girl), Sharp Objects suivra la reporter Camille Preaker (sûrement interprétée par Amy Adams). Sortant tout juste d’un hôpital psychiatrique, elle retourne dans sa ville d’origine pour élucider le meurtre de deux adolescentes.

Même si elle est entre les mains du réalisateur de Demolition depuis plus longtemps que Big Little Lies, la série vient seulement de terminer sa pré-production et le tournage commencera en mars prochain. On peut donc imaginer qu’on pourra enfin découvrir ça sur nos écrans en 2018.