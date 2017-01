True Detective et The Night Of bientôt de retour sur HBO ?

Il y a encore quelques semaines, il semblait entendu que HBO ne donnerait suite ni à True Detective, ni à The Night Of, conçue initialement comme une mini-série d’une seule et unique saison. Mais tout a changé.

Bien sûr on pouvait se douter que le départ de Michael Lombardo (remplacé par Casey Bloys) à la tête de la chaîne, le succès de Westworld et le gadin récolté aux Golden Globes provoqueraient une réaction, mais on ne s’attendait pas forcément à celle-là.

En effet, le nouveau boss de la programmation de la chaîne, le très puissant monsieur Bloys, vient d’expliquer à Variety que les deux séries évoquées plus haut seraient probablement de retour.

« Steve Zaillan et Richard Price explorent différentes idées. J’ai bon espoir qu’ils trouvent quelques chose, mais s’il y a bien un truc que je sais à leur propos, c’est que s’ils ne sont pas sûrs à 100% d’un concept, ils prennent leur temps. Je leur ai dit que nous serions là quand ils seraient prêts. J’ai confiance en eux pour revenir avec une idée excitante. »