Les Inhumains commencera enfin son tournage au mois de mars prochain

Il s'en est vraiment fallu de peu pour que Les Inhumains n'existent jamais ailleurs que dans des cases de comics et dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Mais heureusement, tout semble aller pour le mieux pour ces mystérieux héros.

Oui parce que lorsque l'on regarde en arrière, on se rend compte tout de suite que le projet est passé à un cheveu de l'annulation pure et simple. Initialement envisagé comme un nouveau véhicule pour Vin Diesel, le film a connu une pause forcée avant de totalement disparaitre du planning Marvel, créant par la même occasion un beau bordel dans la continuité du MCU, avant de revenir fin 2016 sous la forme d'une série télé prestigieuse avec exploitation en salles Imax s'il-vous-plait.

Une résurrection sans prédédent qui aura au moins eu le mérite de faire connaitre le groupe de super-héros au grand public qui n'était pas forcément au courant de son existence. Mais tout est à présent rentré dans l'ordre puisque le tournage de la série débutera bel et bien au mois de mars et que la première saison comptera huit épisodes qui seront diffusés tous les jeudis sur la chaine ABC à partir du 26 septembre prochain. Et apparemment, cette gestation chaotique semble avoir été plus que bénéfique au projet, comme l'a confié Channing Dungey, la présidente d'ABC lors que Television Critics Association :

"Ce que nous ferons avec l'IMax sera très différent. Je pense que la série sera très loin de ce que peut faire Netflix. J'espère qu'il existe un monde dans lequel ces séries pourront exister côte-à-côte, comme deux morceaux de musique différents qui existeraient au sein d'un même paysage."

Et, effectivement, la plus grosse concurrence des Inhumains semble être les séries Netflix, ce qui est assez rigolo quand on y réfléchit deux secondes puisqu'il s'agit aussi de productions Marvel. Cela dit, un autre point à soulever est l'impact de la future série sur Agents of S.H.I.E.L.D. En effet, c'est Agents qui a le plus pâti de cette génèse compliquée puisque la série devait préparer le terrain pour les Inhumains, qui y étaient déjà apparus et avait dû revoir ses plans. Mais comme la série est renouvelée pour une saison 5, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre.

Autre point d'interrogation, la mystérieuse série Marvel qu'écrirait actuellement le scénariste de 12 Years a Slave. Sans en révéler quoi que ce soit, Dungey s'est quand même permise un petit update :

"John Ridley est en pleine réécriture d'un scénario pour Marvel à l'heure actuelle. Nous n'en avons pas encore vu la nouvelle version. Il est en production sur sa série, à Londres, en même temps qu'il s'occupe de la saison 3 d'American Crime. Il n'a donc pas la tête à ça en ce moment. Mais Marvel m'a dit qu'il travaillait actuellement sur une révision du fameux script."

Donc, nous n'en saurons pas plus, mais une chose est sûre, les choses bougent enfin du côté d'ABC. Et si la route est encore longue avant de vraiment pouvoir rivaliser avec Netflix, on ne peut pas lui reprocher de ne pas essayer. A suivre...