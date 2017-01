La saison finale de Game of Thrones sera probablement plus longue que prévue

Toutes les meilleures choses ont une fin, et il en va de même pour Game of Thrones qui s'engage peu à peu dans son sprint final. Mais il pourrait y avoir encore un certain nombre de bouleversements à prévoir.

Quand on est l'une des plus grandes séries du monde, on peut tout se permettre. Même de reculer le tournage de sa saison 7 jusqu'à ce que la météo soit exactement ce que l'on veut pour l'ambiance de la série. Mais on n'échappe pas non plus au temps qui passe et, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter.

La fin de Game of Thrones, on en parle quand même depuis un bout de temps et même si l'on savait dès le départ que l'ultime saison ne compterait que 6 épisodes pour une diffusion en 2018, on trouvait ça un peu dommage de terminer une telle saga avec un nombre aussi réduit. Et bien bonne nouvelle, il semblerait que ce choix ne convienne finalement pas non plus à HBO, puisque le directeur des programmes Casey Bloys vient de révéler au micro de TV Line que la chaine pensait sérieusement à augmenter le nombre d'épisodes de la saison finale :

"La seule chose sur laquelle nous travaillons et le nombre d'épisodes que veulent faire les showrunners. Ils ne se sont toujours pas décidés puisqu'ils essauent d'imaginer quelle forme aura cette saison. Et ils font toujours ce qu'ils pensent être le mieux pour la série. Tout dépend du nombre qu'il leur semblera nécessaire. Mais moi, je suis toujours prêt à en prendre plus. Si vous craignez que nous fassions pas de saison 8, je peux vous assurer que nous la ferons."

Outre le fait que Bloys confirme par là qu'HBO, c'est vraiment l'endroit rêvé pour créer une série vu la liberté dont disposent les scénaristes, le dirigeant a profité d'une autre interview, pour Variety cette fois, pour nous éclairer un peu plus sur cette mystérieuse histoire de spin-off consacré à la saga :

"Tout ce que je peux dire, c'est que nous explorons l'idée. Nous n'avons aucun script, nous ne sommes même pas sur le point de lancer la machine. Mais c'est une franchise suffisamment énorme pour que nous ne soyons pas stupides au point de ne pas nous poser la question. C'est un monde extrêmement riche et on serait bête de ne pas y réfléchir."

Gageons que d'ici la diffusion de l'épisode final en 2018, la chaine aura annoncé que nous retournerons bientôt dns les contrées de Westeros.