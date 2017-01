L'Agent Dale Cooper est de retour dans le nouveau teaser de Twin Peaks

2017 sera une année faste pour les fans, avec énormément de gros films et séries qui nous attendent. Mais rien de tout cela n'atteindra le même degré d'impatience que l'on éprouve à l'égard du retour de Twin Peaks.

Parce que Twin Peaks, même 25 ans après sa première diffusion, n'est toujours pas une simple série et reste un traumatisme. Inattendue et énigmatique, elle avait redéfini énormément de codes du format série télé à l'époque, dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui puisqu'elle avait ouvert la voie à un traitement plus adulte et plus risqué qui nous changeait enfin de tous les classiques Columbo, Perry Mason et autres Rick Hunter.

Et cela, on le doit bien entendu au duo David Lynch / Mark Frost qui a su capter l'esprit d'une époque et le retourner contre son public. Un pur joyau qui n'a pas encore livré tous ses secrets aujourd'hui, alors que la suite, toute aussi inattendue, s'apprête à débarquer dans nos foyers. C'est en effet le 21 mai prochain que Showtime nous offrira le premier épisode de la nouvelle saison et après 2 ans de teasing, la série montre enfin à quoi elle devrait ressembler. Encore que, rien n'est moins sûr, David Lynch étant connu pour jouer avec son public jusqu'au bout.

Il n'empêche qu'après un premier teasing où le réalisateur reprenait son rôle de Gordon Cole en mangeant un donut, c'est maintenant au tour du héros de la série, Dale Cooper de réapparaitre. Celui qui était laissé dans un bien triste état à la fin de la série originale revient donc, s'extirpant des ténèbre pour retourner dans la fameuse ville à l'occasion d'un petit teaser qui nous replonge immédiatement dans l'ambiance.

S'il est impossible d'en déduire quoi que ce soit d'un strict point de vue narratif, il faut reconnaitre qu'entendre les premières notes du célèbre générique suffit à nous captiver. Nul doute que d'ici la diffusion, il faudra s"attendre à ce que la promotion multiplie les effets mystérieux pour nous hypnotiser. Et ça tombe bien, cela fait partie du jeu.

De toute façon, quoi qu'il puisse se passer, Twin Peaks ne peut pas se planter.