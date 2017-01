The Defenders : on découvre qui est Sigourney Weaver, méchante de la série évènement de Marvel

On n’a pas encore découvert Iron Fist que déjà, tout le monde s’intéresse au chapitre suivant de l’épopée Marvel/Netflix : The Defenders. Son showrunner parle enfin de la grande méchante de la série.

Il faut dire que confier le rôle de l’antagoniste à Sigourney Weaver est un excellent choix, qui devrait amener du côté de Netflix un paquet de cinéphiles curieux de voir Ellen Ripley s’attaquer à Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist et Luke Cage.

Le responsable de ce projet titanesque, Marco Ramriez, a expliqué à Entertainment Weekly pourquoi la comédienne est la mieux à même de composer une méchante d’anthologie.

« Sigourney est le genre de personnes dont on est prêt à croire qu’elle est la personne la plus intelligente de la pièce, et aussi celle qui tient le lance-flammes. Son personnage représente une force extrêmement puissance à New York City. Son personnage lui ressemble : sophistiqué, intellectuel, dangereux. »

On n’en saura pas plus, sinon que Weaver interprète une femme de pouvoir du nom d’Alexandra Ramirez.

« Nous savions qu’il faudrait quelque chose de massif pour sortir ces quatre personnages de leurs chemins personnels afin qu’ils collaborent, mais également suffisamment réaliste pour que nous la trouvions crédible dans notre monde. »