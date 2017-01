Better Call Saul : le retour hilarant de Gus Fring dans un teaser de la saison 3

Le fameux méchant de Breaking Bad va revenir sur nos écrans dans la saison 3 de Better Call Saul.

A l’exception de Tuco Salamanca, les personnages de Breaking Bad se sont faits rares dans son spin-off Better Call Saul pendant les deux premières saisons. Mais pour cette saison 3, un personnage emblématique va faire son retour aux côtés de Saul Goodman et Mike Ehrmantraut.

Pour notre plus grand plaisir, on retrouvera en effet, le grand leader du marché de meth de la série mère : Gustavo Fring. Et c’est dans une vidéo promotionnelle savoureuse de la fameuse chaîne de fast-food Los Pollos Hermanos, dont Gus est le directeur, que la série nous l’a rappelé.

La saison 3 de Better Call Saul reprendra au printemps prochain. Elle sera diffusée chaque semaine, 24 heures après les US, sur Netflix.