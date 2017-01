Il y a enfin du nouveau sur la prochaine saison d'X Files

Soyons honnêtes, si la nouvelles saison d'X Files diffusée l'an passée a été un vrai bonheur pour les fans, il faut avouer qu'elle a pas mal divisé. Il faut dire aussi qu'avec seulement 6 épisodes, c'était difficile d'arriver à un vrai consensus.

Et pourtant, malgré ses nombreux défauts la nouvelle saison d'X Files, c'était du bonheur en barres, tant elle était parvenu à capter l'essence-même du show et à nous replonger 20 ans en arrière sans oublier que le temps avait passé depuis. Alors oui, un ou deux épisodes étaient bien craignos, mais il y a eu de véritables fulgurances qu'un cliffhanger un peu moisi est venu nous gâcher, en annonçant une suite obligatoire.

Alors que l'on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit mise en chantier dans de prompts délais, nous avons été surpris de découvrir que la vérité était bien différente. Chris Carter et son équipe allaient prendre leur temps pour quelque raison mystérieuse, ce qui pouvait nous laisser penser que la série connaissait quelques problèmes en coulisses bien que l'on ait régulièrement des piqûres de rappel pour nous rassurer sur le fait que tout allait bien.

Seulement, un moment, il faut savoir avancer et nous n'allons pas vivre d'en l'attente de nouveaux épisodes d'X Files éternellement. Et c'est probablement parce qu'il sentait que le vent commençait à tourner que David Madden, l'un des pontes de la Fox, a profité du tour d'hiver du Television Critics Association à Pasadena, pour faire le point au micro d'Entertainment Weekly :

"L'affaire est complexe mais nous allons faire une annonce dans très peu de temps."

Si une telle déclaration est un peu maigre en termes de damage-control, elle est complétée par les dernières informations relatives à l'avenir de la série. il semblerait qu'effectivement il soit particulièrement difficile de réunir les comédiens, David Duchovny en tête, le temps de tourner de nouveaux épisodes parce que leurs agendes sont pour le moins surchargés. On y voit là aussi une possible excuse pour cacher maladroitement quelques négociations salariales mais tout le monde s'accorde à dire que le processus avance en bonne intelligence et que tout le monde veut revenir. C'est déjà le principal.

Autre point de débat, la longueur de la nouvelle saison. Si les 6 épisodes précédents pouvaient se justifier parce que la série était terminée depuis 15 ans et qu'il n'était pas dit que le public soit toujours au rendez-vous pour de nouvelles aventures, il semblerait que cette fois, la Fox souhaite que cette nouvelle saison compte davantage d'épisodes. S'il ne faut pas s'attendre à l'ancien format de 22 épisodes, ce que les acteurs ont refusé en bloc, on peut cependant espéré avoir droit cette fois à une routine plus classique et plus actuelle d'une douzaine.

Evidemment, tout cela reste à confirmer, mais comme le dirigeant l'a précisé lors de son intervention, cela ne devrait plus tarder puisque, quoi qu'il arrive, X Files reviendra bel et bien en 2018.