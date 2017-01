Après Legion, la Fox parle un peu plus de l'autre série X-Men qu'elle prépare

Puisque DC et les Avengers ont leur pendant télévisuel, il n'y a pas de raison pour que les X-Men n'y aient pas droit. Non mais. Surtout à un moment aussi important de leur histoire.

Avec la sortie d'Apocalypse et l'imminence de Logan, l'univers X-Men est plus que jamais à un moment charnière de son parcours. La saga s'est en effet rebootée sur trois films avant de dire au revoir à son héros le plus populaire et il faut maintenant s'occuper du jour d'après, le plus périlleux, celui qui devra absolument conserver ses fans et en attirer de nouveaux. Si pour le cinéma, cette responsabilité incombe apparemment aux New Mutants, c'est visiblement plus compliqué du côté de l'univers télévisuel que la Fox tente actuellement de mettre en place.

Il y a plus d'un an, le studio avait en effet deux gros projets de série télé autour de la franchise X-Men : Legion et une autre sans titre qui devait se concentrer sur le Hellfire Club. Si Legion débutera incessamment sous peu sa diffusion et nous présentera les mésaventures de David Haller, le fils schizophrène du professeur X, le second projet, quant à lui, s'est vu mystérieusement annulé au courant de l'été, laissant la porte ouverte pour une autre série dont on ne savait absolument rien jusqu'à aujourd'hui.

Lors du tour d'hiver du Television Critics Association, le patron de la Fox, Gary Newman, a enfin lâché du mou au micro d'IGN en nous rassurant sur le fait qu'une autre série était bien en développement, même s'il ne pouvait pas nous en dire grand chose :

"Nous sommes à un stade très avancé du développement de cette série et nous espérons avoir très bientôt un premier script. Tout ce que nous en avons vu jusqu'à présent est plus que prometteur. Le processus de développement est un peu plus long cette année et donc, malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer officiellement, mais nous avons très bon espoir."

S'il va falloir prendre son mal en patience avant d'en avoir le coeur net, cette mystérieuse série concernerait, selon les rumeurs actuelles circulant sur le web (et, comme d'habitude, ça vaut ce que ça vaut), un couple de parents qui découvre que ses deux enfants sont des mutants et doivent prendre la fuite pour échapper au gouvernement, rejoignant ainsi un groupuscule de mutants clandestin en lutte contre le pouvoir.

A suivre donc.