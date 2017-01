Disney confirme qu'il n'y aura pas de série live Star Wars avant un long moment

S'il est désormais acquis que nous allons nous bouffer un nouveau Star Wars par an au cinéma, que l'offensive sera violente et qu'il faut s'y préparer, il reste néanmoins quelques zones qui seront préservées. Enfin, pour le moment.

Star Wars revit depuis Le Réveil de la Force et rien ne semble pouvoir l'arrêter puisqu'à chaque nouveau film, c'est un carton. Alors que la promotion commence enfin vraiment concernant l'Episode VIII et que le spin-off sur Han Solo se dévoile de plus en plus, de nombreuses questions restent en suspend concernant l'orientation future que va connaitre la saga. En effet, pour le moment, seuls une nouvelle trilogie et au moins deux autres spin-offs sont prévus au cinéma, le temps pour Disney de réfléchir à la meilleure façon de gérer la suite.

Fait notable, lorsque le studio a racheté la licence à George Lucas, il a également effacé tout son passé pour ne garder que les films et la saga Clone Wars. Tout le reste n'existe plus, pour notre plus grand malheur d'ailleurs puisqu'il y avait quelques perles comme Shadow of the Empire ou encore les Jedi Knight. Mais voilà, il faut vivre avec son temps et cette nouvelle viriginité n'était pas si innocente que cela puisqu'elle permettait surtout au studio de reprendre l'univers à la base pour mieux l'étendre ensuite. Ainsi est arivée la très symapthique série animée Rebels, qui continue toujours actuellement et qui commence à tisser quelques liens avec Rogue One.

Il a longtemps été question d'une hypothétique série live Star Wars et ce n'est pas un secret que Lucas avait travaillé sur un tel projet lorsqu'il était encore propriétaire des droits et que cela s'appelait Star Wars Underworld. Pourtant, l'arrivée de Disney a tué dans l'oeuf cette belle idée et il semblerait que la firme n'ait pas prévu de donner une série live à sa saga.

C'est en tout cas ce qu'a rappelé Channing Dungey, président du réseau ABC (filiale de Disney) au micro d'Entertainment Weekly lors du tour d'hiver de la Television Critics Association, alors que de nouvelles rumeurs sur une mystérieuse série live recommençaient à circuler :

"C'était une conversation qui a eu lieu au TCA et qui a quelque peu pris des proportions. Nous avons bien discuté de la manière dont nous pourrions amener un peu de Star Wars sur le réseau ABC, mais cela n'arrivera pas avant longtemps. Le point le plus important pour Lucas à l'heure actuelle est qu'ils s'occupent du versant cinéma de la franchise et puis, évidemment, ils doivent aussi s'occuper de ce qu'ils font sur DIsney XD."

Donc, rien de précis qui se profile, du moins avant que l'aspect cinéma ne soit pressé jusqu'au trognon. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, il serait dommage que le public à saturation. Entre Rebels et les films annuels, sans parler des jeux vidéo, ça commence effectivement à faire beaucoup.