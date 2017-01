The Ballad of Buster Scruggs : la future série télé western des Frères Coen

Annapurna compte révolutionner le monde des séries avec celle des Frères Coen.

Le monde du petit écran ne cesse d’attirer les plus grands réalisateurs de cinéma depuis plusieurs années entre David Fincher, Steven Soderbergh, Martin Scorsese ou plus récemment Woody Allen et les Wachowksi. Et bien, pour notre plus grand plaisir un autre duo de frangins va rejoindre cette belle brochette : Joel et Ethan Coen.

Le site américain Variety a ainsi dévoilé hier le nouveau projet des Frères Coen. Les deux réalisateurs vont produire, écrire et donc réaliser leur première série télévisée : The Ballad of Buster Scruggs. Quelques années après leur monumental No Country For Old Men et leur sympathique True Grit, on a hâte de les revoir à la tête d'un western.

Pour le moment aucune information n’a été dévoilée ou presque, on sait juste qu’on suivra six histoires entrelacées, mais la série s’annonce ultra-ambitieuse. Megan Ellison et Annapurna, qui coproduiront le show auraient ainsi expliqué vouloir « révolutionner l’univers des séries avec une approche innovante pouvant combiner le petit écran et le cinéma ». Impossible de savoir exactement comment ils comptent mettre en place l’idée mais ça a le mérite d’être très intrigant.

En attendant d’en savoir plus sur The Ballad of Buster Scruggs, on retrouvera la patte des deux frangins dans le nouveau film de George Clooney : Suburbicon dont ils signent le scénario. Une comédie mystérieuse sur fond d’enquête policière au casting dantesque : Matt Damon, Julianne Moore, Woody Harrelson ou encore Josh Brolin. Sortie prévue à l'été 2017.