The Walking Dead en dit plus sur la suite de la saison 7

Si malgré les années, nous n'avons toujours pas compris pourquoi Walking Dead cartonne autant, fort est de constater que la série tient la barre et même si ses audiences ont chuté dernièrement, elle semble bien partie pour durer encore un petit moment.

Forcément, en créant des évènements tels que l'arrivée de Negan ou la mort terrible de deux personnages importants du casting, Walking Dead s'assure une fidélité sans borne de son public, au gré des années, du moins pour les débuts et fins de saisons. Parce qu'entre les deux, il faut quand même se taper de grosses longueurs, des incohérences faramineuses et des histoires pas franchements passionnantes très éloignés de la profondeur et de la tension du comicbook dont la série s'inspire. Mais les faits sont là, malgré quelques baisses de fréquentation, Walking Dead reste une valeur sûre pour la chaine AMC qui l'a bien compris en rallongeant la sauce jusqu'à sa limite.

Ce n'est, en effet, pas pour une autre raison que de faire durer le plaisir que la chaine coupe ses saisons en deux, alors que rien ne le justifie vraiment sur le papier. Une tactique commerciale qui consiste à frustrer son public, à le laisser dans l'attente fébrile durant quelques semaines avant de lui administrer la dose libératrice, pour le frustrer encore une fois jusqu'à la saison prochaine. C'est ainsi que l'on s'assure de la fidélité des gens sur le long-terme, ces mecs sont des génies du mal.

Reste que, comme chaque année, Walking Dead est en pause hivernale et que sa reprise s'approche à grands pas, puisqu'elle est programmée pour le 12 février prochain. L'occasion pour la chaine de donner quelques pistes sur ce qui nous attend, même beaucoup d'ailleurs, puisqu'elle vient de publier un communiqué étrangement conséquent pour nous mettre l'eau à la bouche :

"La première partie de la saison 7 avait vu Rick et son groupe brisés par Negan, forcés de vivre selon ses règles brutales. La seconde partie se concentrera sur la préparation à la guerre et réunir tout ce qu'il faut pour mettre Negan hors de combat.

Le groupe de Rick comprendra une fois de plus que le monde n'est plus ce qu'ils pensaient et qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'ils en ont vu. Et ce ne sera pas simple de remplir leur objectif dans ces conditions. Et plus important que tout, Alexandria ne sera pas suffisante pour renverser Negan.

Ils ont besoin du Royaume et de la Colline mais, à l'instar de Rick à une époque, Ezekiel et Gregory ne veulent pas d'un bain de sang. Les convaincre ne sera pas une chose facile.

Nosu rencontrerons de nouveaux survivants dans des endroits incroyables. Nous verrons Rick et son groupe testés comme ils ne l'ont jamais été, nous verrons la trahison de personnes en qui nous avions confiance. Rick retrouvera sa confiance à mesure que son groupe et d'autres bandes se réuniront dans un but commun. Mais rien ne les préparait à la guerre totale qui éclatera contre Negan et son armée."

Un résumé extrêmement conséquent donc et qui en dit beaucoup, peut-être trop, sur ce qui nous attend. Mais on comprend la chaine, il fallait bien ça pour attirer tous les gens qui ont arrêtés de regarder la série après le début de la saison 6.