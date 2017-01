Hannibal pourrait revenir dans quatre ou cinq ans

Hugh Dancy alias Will Graham remet le projet sur la table au plus grand bonheur des fans.

Malgré son esthétique à couper le souffle, Hannibal a sans aucun doute payé son irrégularité et a été annulé après trois saisons en juin 2015 . On avait un temps pensé que Netflix sauverait la série. Que ni ni, la plateforme de vidéo a vite abandonné le projet. D’autant plus que Bryan Fuller, le créateur de la série et les deux co-stars Mads Mikkelsen et Hugh Dancy avait un calendrier très chargé. On s'était donc fait à l'idée qu'on ne reverrait plus jamais Hannibal.

Après un an et demi d’absence, il semblerait pourtant que l’idée d’un retour n’a pas été totalement abandonnée. Hugh Dancy, qui joue l’agent spécial Will Graham, s’est confié à ce propos lors d’une interview avec TVLine :

« Mon sentiment, et je touche du bois, c’est que si la série revenait, ce ne serait pas une mauvaise chose que ce soit dans quatre ou cinq ans. Au contraire, ce serait très intéressant. Imaginez combien il serait bizarre, pour moi, de me retrouver avec ces gens : "Alors, on s’était arrêté où ?"

C’est une idée très étrange mais cela pourrait être très salutaire pour une telle histoire. On verra. »

La série ne reviendra probablement pas tout de suite donc mais les portes sont encore ouvertes. Il y a quelques semaines Bryan Fuller avait d’ailleurs expliqué que, si retour il y avait, la série serait basée sur Le Silence des Agneaux. Afin de coller au personnage de Will Graham, Hugh Dancy a précisé que « Fuller prendrait quelques éléments de la nouvelle et la modèlerait autour de la relation Graham-Hannibal ». A suivre…