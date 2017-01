La nouvelle saison de Twin Peaks dévoile enfin sa date de diffusion

Si l'année 2017 va être un gros bordel dans les salles avec tous les blockbusters qui vont nous tomber sur le coin du visage à cadence régulière, la télévision ne sera pas en reste. Mais qui pourra rivaliser avec le retour de Twin Peaks ?

Parce que, pour nos lecteurs les plus jeunes, il est nécessaire de recontextualiser un tantinet l'évènement qu'était Twin Peaks il y a 25 ans. Bien avant les X Files, bien avant la renaissance de la série télé par la chaine HBO, Twin Peaks était le premier signe qu'il se passait quelque chose d'inédit sur le petit écran. Du jamais vu, orchestré avec amour par un réalisateur alors au top de sa hype (du moins pour la première saison), David Lynch, un casting débordant d'une nouvelle génération de comédiens prometteurs et surtout, surtout, une question qui a hanté des millions de personnes : Qui a tué Laura Palmer ?

C'est bien simple, à l'époque, la Terre arrêtait de tourner lorsqu'un nouvel épisode de Twin Peaks était diffusé et l'anecdote est connue de longue date mais mérite d'être rappelée pour bien prendre conscience de l'ampleur du phénomène : le Festival de Cannes lui-même s'était stoppé pour la diffusion de la conclusion de la série. C'est dire si Twin Peaks est important.

Il y a quasiment 2 ans, David Lynch avait annoncé l'incroyable : la série allait revenir pour de nouveaux épisodes. Après quelques négociations houleuses, le projet avait été acheté par la chaine Showtime et, depuis lors, un véritable jeu du chat et de la souris avait été orchestré entre le public et la production, qui se gardait bien de révéler à quel moment la série serait diffusée. Après un premier report, il apparaissait pourtant évident que cela aurait lieu quelque part en 2017.

C'est donc pour notre plus grand bonheur que le patron de Showtime, David Nevins, vient d'annoncer que Twin Peaks ferait son grand retour sur nos écrans à partir du 21 mai prochain. Et, contrairement à ce que l'on pouvait penser, elle ne sera constituée que d'une seule saison de 18 épisodes, diffusés à un rythme hebdomadaire :

"Je pense que la version que vous allez voir est une vraie drogue, du pur David Lynch, et je suis très heureux d'être celui qui va vous la fournir."

Evidemment, nous ne saurons rien du grand retour de l'agent Dale Cooper dans la ville de Twin Peaks, ni le postulat pour une nouvelle aventure après une conclusion plutôt sombre et désespérée il y a 25 ans. Mais on ne s'en fait pas une seconde, revoir tous ces tarés dans leur patelin suffira amplement à notre bonheur. Et comme David Lynch n'a pas pour habitude de se moquer de son public, on peut s'attendre à un nouveau gros événement.