Constantine a de nouveau droit à une série télé, mais cette fois ce sera un dessin animé

Si DC Comics connait quelques impairs au cinéma, tout va bien par contre du côté des séries télé. A une exception prêt, Constantine. Mais là aussi, les choses s'arrangent.

On ne peut pas gagner à tous les coups, et la série Constantine en est un parfait exemple. Diffusée il y a deux ans sur la chaine NBC, la série n'a pas rencontré son public et s'est arrêtée au bout de 13 épisodes. Pour rebooster son audience, la chaine SyFy l'avait proposé en diffusion marathon, tandis que Arrow avait accueilli le personnage lors d'un épisode, mais rien n'y a fait : John Constantine n'intéressait pas grand monde et il fallait qu'il disparaisse.

Pourtant, quelque chose d'étrange s'est passé depuis cette annulation. Fort de son nouveau statut d'outsider, Constantine est resté malgré lui dans les mémoires, aidé il est vrai pas son interprète Matt Ryan qui avouait à la moindre occasion qu'il ferait des pieds et des mains pour retrouver le personnage. Et depuis lors, le détective semble reprendre du poil de la bête. Tandis qu'il sera à l'affiche du prochain film d'animation DC Justice League Dark, voici que Constantine a enfin ce qu'il désirait, une nouvelle série rien qu'à lui.

Mais la surprise est de taille puisque le nouveau Constantine ne sera pas une série live mais bel et bien un show animé, comme vient de l'annoncer un responsable du réseau CW à l'occasion de la conférence de presse de la Television Critics Association. En effet, Constantine reviendra en 2018 sur la chaine CW Seeds et dans un format un peu particulier puisqu'elle ne devrait être composée que de 5 ou 6 épisodes de 10 minutes chacun. Une décision sage pour remettre sur pied un personnage qui a encore beaucoup de choses à nous offrir. Et, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est évidemment Matt Ryan qui prêtera sa voix au personnage comme quoi, quelques fois, tout est bien qui finit bien à Hollywood.

Quoi qu'il en soit, nous sommes très contents d'apprendre cette nouvelle puisque, si elle n'était clairement pas un chef-d'oeuvre, la série Constantine avait plus d'une qualité et jouait sur notre fibre nostalgique des séries fantastiques des années 90 avec un certain talent.