Golden Globes 2017 : Netflix enfin couronné, Westworld et Game of Thrones repartent bredouille

Netflix décroche pour la première fois de son histoire le Golden Globes de la meilleure série dramatique pendant qu'HBO repart sans rien.



On a longtemps pensé que ce serait grâce à House of Cards que Netflix serait en haut de l'affiche, il y a quelques années. Finalement, c'est grâce à sa série royale que la plateforme de vidéo a enfin réussi à remporter le prix de la meilleure série dramatique.

La série la plus chère de Netflix n'aura donc pas coûté 10 millions de dollars l'épisode pour rien. The Crown repart au total avec deux prix puisque l'actrice principale et interprète de la Reine Elizabeth II, Claire Foy, a obtenu le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série dramatique. Avec un peu de plus de réussite, on aurait beaucoup aimé voir John Lithgow remporté lui aussi un prix pour sa performance incroyable dans la peau de Winston Churchill.



Mais l'acteur s'est fait volé la vedette par Hugh Laurie. L'acteur britannique a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans The Night Manager. La série d'espionnage de Susanne Bier, et adapté d'un roman de John Le Carré, a également raflé deux autres prix ce soir : meilleur actrice dans un second rôle dans une série pour Olivia Colman et meilleur acteur dans une mini-série pour Tom Hiddleston.

La série BBC a su tenir tête au grand favori de la catégorie mini-série : American Crime Story - The People v O.J. Simpson. Le show de FX a tout de même gagné deux prix majeurs : meilleure mini-série évidemment mais aussi meilleure actrice dans une mini-série pour Sarah Paulson.

Enfin, la série Atlanta a dominé les débats dans les comédies. La série musicale sous fond de pop et de rap du génialissime Donald Glover a remporté le prix de la meilleure série comique et le prix du meilleur acteur pour Donald Glover encore lui. Une catégorie dominée par la communauté afro-américaine puisque Tracee Ellis Ross s'est vu attribuée le prix de la meilleure actrice pour Black-ish.

On notera que HBO est reparti bredouille malgré ses deux mastodontes Game of Thrones et Westworld. Lena Headey et Thandie Newton pourtant excellente dans leur rôle respectif n'auront rien pu faire face à la déferlante The Night Manager. De son côté Evan Rachel Wood alias Dolores était face à un mur avec Claire Foy, impériale dans la peau d'Elizabeth II.

Le palmarès complet :



Meilleure série dramatique : The Crown

Meilleure série comique : Atlanta

Meilleure mini-série : American Crime Story - The People v O.J. Simpson

Meilleur acteur dans une série dramatique : Billy Bob Thornton - Goliath

Meilleure actrice dans une série dramatique : Claire Foy - The Crown

Meilleur acteur dans une série comique : Donald Glover - Atlanta

Meilleure actrice dans une série comique : Tracee Ellis Ross - Black-ish

Meilleur acteur dans une mini-série : Tom Hiddleston - The Night Manager

Meilleure actrice dans une mini-série : Sarah Paulson - American Crime Story : The People v O.J. Simpson

Meilleur acteur dans un second rôle : Hugh Laurie - The Night Manager

Meilleure actrice dans un second rôle : Olivia Colman - The Night Manager