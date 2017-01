Tous aux abris, la série Charmed revient !

Bon, comment vous dire tout ça en restant poli et en ne froissant personne.... La série Charmed, c'est pas vraiment notre came. Jusque là, rien d'anormal, ça arrive, c'est pas grave. On n'est pas obligés de tout aimer non plus. Sauf que Charmed, c'est tellement pas notre truc qu'on en viendrait presque à la trouver dangereuse. Carrément.

Après, on a été ados, on a regardé la trilogie du samedi comme tout le monde et c'est vrai qu'au début, Charmed nous intrigait pas mal avec ses sorcières girl-power, son Pouvoir des Trois, son discours féministe et progressiste. Surtout à une époque où on ne jurait que par Buffy dans cette catégorie. Question de timing. Sauf que voilà, à l'inverse de la Tueuse, Charmed c'est vite devenu n'importe quoi avec ses intrigues à la noix, ses effets spéciaux pourris et ses intrigues inexistantes qui bouffaient à tous les râteliers ("Oh ! Et si on mettait une école de magie pour profiter du succès d'Harry Potter ?"). Sans parler du fait que la série ne cachait même plus son cynisme et son discours de fond finalement bien rétrograde par rapport à son postulat de départ et qu'elle a surtout servi de véhicule pour nourrir l'ego d'Alyssa Milano et Heather McComb. Bref, pour une bonne partie de ses épisodes, Charmed c'est caca.

Comme on le craignait depuis l'annonce d'un remake de Dangereuse Alliance (qui, à l'époque, a donné indirectement naissance à Charmed), les astres semblent s'aligner pour que les frangines Halliwell reviennent hanter notre petit écran. Et la tendance semble se confirmer puisque la chaine CW travaillerait actuellement à la préparation d'un reboot de Charmed avec cependant quelques nouveautés. En effet, la chaine a chargé le studio CBS de commander quelques scripts pour une nouvelle série qui devrait cette fois se passer en 1976 et devrait, selon toute logique, se retrouver connectée au show d'origine même si les circonstances exactes de ce lien restent encore un mystère. On pense évidemment à un prequel qui nous montrerait les aventures des parents jusqu'à la naissance des soeurs ainsi que le décès tragique de leur mère en les protégeant.

Bref, tout aussi est encore au conditionnel et exige encore énormément de précisions avant de se transformer en annonce officielle du retour de Charmed. Mais la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'il en faut bien une, c'est que si le revival se produit de la sorte, on n'aura plus à se taper les insupportables soeurs Halliwell et ça, c'est quand même la meilleure nouvelle de la journée.