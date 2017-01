Santa Clarita Diet : la nouvelle série Netflix avec Drew Barrymore montrera la face positive du cannibalisme

Fini le mystère : Santa Clarita Diet avec Drew Barrymore et Timothy Olyphant sera une série comique sur une cannibale.

Avec Stranger Things l'été dernier et The OA le mois dernier, Netflix a prouvé sa capacité à préserver le mystère pour protéger certaines séries. Santa Clarita Diet semblait suivre le même parcours, et était dans notre liste des nouveautés intrigantes de 2017.

Cette série comique avec Drew Barrymore et Timothy Olyphant, qui sera diffusée le 3 février, n'était jusque là qu'un vague pitch : la vie d'un couple d'agents immobilier installé dans une banlieue de Californie, prend une tournure inattendue mais positive, sous le signe de la mort et de la destruction.

Avec l'aide de l'équipe, USA Today a révélé la vraie nature de la série : ce sera une comédie sur le cannibalisme.

USA Today révèle ainsi que Sheila, l'héroïne de Santa Clarita Diet interprétée par Drew Barrymore, se découvrira un appétit insatiable pour la viande après un incident qui en fait l'équivalent d'une mort-vivant. Elle commencera par de la viande crue avant de tenter la viande humaine.

Santa Clarita Diet est une création de Victor Fresco, passé par My Name is Earl et déjà créateur de Better Off Ted, un bijou d'humour absurde et noir passé inaperçu. Le programme s'annonce donc alléchant. Surtout avec ce très bon duo d'acteurs.

Netflix a ouvert la promo avec deux affiches sous forme de fausses publicités pour vanter les mérites de ce nouveau régime ("Avoir l'air plus jeune, avoir plus d'énergie, se sentir sexy, manger qui on veut"), qui fera sans nul doute parler dès le 3 février.