The Walking Dead Saison 7 : une nouvelle image tease une réunion importante pour la révolte

Le groupe de Rick organise sa rébellion contre Negan sur cette nouvelle photo.

La première moitié de la saison 7 de The Walking Dead en aura déçu plus d’un et la deuxième partie de saison devra donc remonter la pente très vite. L’affiche, qu’on découvrait il y a quelques semaines, annonçait le début d’une vraie révolte face à Negan. Et bien la nouvelle image dévoilée par AMC, nous laisse peut-être entrevoir la manière dont Rick et son groupe vont l’organiser.

Sur cette photo, on voit clairement Maggie, Rick, Michonne, Carl, Tara et aussi Daryl dans le bureau de Gregory. Le groupe de survivants lui fait face et on peut imaginer qu’ils sont en train de lui demander de l’aide pour affronter Negan. Reste à savoir si Gregory acceptera de leur donner un coup de main ou s’il s’opposera à leur requête. Mais sur cette image il ne semble pas vraiment d’accord avec eux.

Pour avoir des certitudes, il faudra attendre l’épisode 9 de cette saison 7. Il sortira le 12 février prochain.