Vincent D'Onofrio espère que Wilson Fisk sera bientôt de retour dans Daredevil

Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, et on ne va donc pas se gêner pour le répéter encore et encore, Netflix est probablement ce qui est arrivé de mieux aux super-héros de mémoire récente.

Et il n'y a pas besoin de tergiverser, c'est comme ça et puis c'est tout. Encore que, on ne prend pas vraiment de risque en affirmant ça haut et fort quand on voit la qualité de leurs productions dès qu'il s'agit des super-héros Marvel, Daredevil en tête. Alors, bien entendu, tandis que se préparent The Defenders et que la suite des aventures du Diable Rouge arrivera bien un jour, on ne peut s'empêcher de penser qu'on aimerait bien revoir très prochainement Wilson Fisk, alias le Caïd, interprété par l'extraordinaire Vincent D'Onofrio.

Maintenant que l'on sait qu'il ne sera ni dans The Defenders ni dans Spider-Man : Homecoming, la question se pose : Quand allons-nous le revoir ? Et nous ne sommes pas les seuls à nous interroger puisque le site Collider a profité d'un entretien avec le comédien pour lui poser directement la question :

"Q: C'était tellement génial de vous voir interpréter Wilson Fisk dans Daredevil !

R: Oh ! Merci !

Q : Les gens veulent terriblement le revoir. Vous savez quand il reviendra ?

R : Il reviendra un moment donné. Franchement, j"aimerais savoir quand exactement parce qu'ainsi je pourrai planifier mon année. Je sais qu'il reviendra, je ne sais juste pas quand. Et je suis très impatient de le découvrir. Je suis à fond dans ce que fait Marvel. Je veux faire du Marvel tout le temps. Ils sont tellement créatifs et vous laissent apporter quelque chose de nouveau à ce qu'ils ont créés il y a longtemps. C'est tellement bien, je les aime à en crever. J'ai régulièrement tweeté avec James Gunn pour faire quelque chose avec lui parce que j'aime profondément Les Gardiens de la Galaxie."

Si on ne pensait pas que la passion du comédien pour le MCU pouvait aller jusque là, au moins cela nous garantit sa participation à la série pour les années à venir. Et si nous n'avons pas encore de nouvelle de la fameuse saison 3, le fait que D'Onofrio souhaite planifier son année pourrait constituer un sacré indice quant à son tournage. Enfin bon, nous on dit ça...