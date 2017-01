Le producteur de Dredd affirme que la série adaptée des jeux Castlevania verra bien le jour

Maintenant que Konami est super décédée dans le coeur des fans depuis qu'elle a tué dans l'oeuf Silent Hills et viré Hideo Kojima, on peut s'asseoir sur un possible retour de la saga Castlevania sur nos consoles. A moins que l'on aime les pachinkos érotiques évidemment.

En 30 ans, la saga Castlevania s'est faite une place de choix dans le coeur des gamers et a créé un univers riche couvrant plusieurs siècles qui ne demande qu'à être exploré. S'il y a 10 ans, Paul W.S. Anderson avait annoncé son intention d'en faire un long-métrage, suivi par James Wan, rien n'est jamais allé très loin dans le développement et, quelque part, c'est tant mieux, tant une telle adaptation s'annonçait forcément périlleuse, surtout mise dans de mauvaises mains.

Durant l'été 2015, une annonce des plus étranges avait fait surface sur le net, promettant une série dérivée de la saga, ultra-violente et bien dark, supervisée par le producteur Adi Shankar, responsable entre aures de Dredd, ce qui n'est pas rien. Mais depuis, plus rien. Forcément, si l'on vous en parle aujourd'hui c'est qu'il y a du nouveau et ça tombe bien puisque c'est effectivement le cas.

Le site the AVclub vient en effet d'annoncer que Shankar était toujours à la tête du projet et que ce dernier n'avait jamais été aussi vivant puisque l'homme venait de s'associer au studio Frederator pour produire le programme. Et quand on sait que Frederator Studio est à l'origine de l'exceptionnelle série Adventure Time, on est forcément très impatients :

"Il apparait maintenant que le studio Frederator a confirmé qu'une série Castlevania allait bien arriver. Au micro du podcast Nick Animation Podcast, Fred Seibert (fondateur du studio) a expliqué que son équipe travaillait actuellement sur un projet secret basé sur l'une des sagas de jeux vidéo les plus célèbres des 30 dernières années, précisant qu'ils en ont les droits depuis 12 ans mais qu'ils n'avaient pas eu le temps de s'en occuper jusqu'à présent."

Mais comme Adventure Time touche à sa fin, il semblerait que le mystérieux projet soit le prochain gros morceau. Evidemment, à aucun moment le nom de Castlevania n'est officiellement cité mais comme Shankar parlait déjà d'une collaboration avec le studio sur le projet en août 2015, on peut se permettre de penser que c'est bien de lui qu'il s'agit.