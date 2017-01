Miles Morales sera-t-il enfin le héros de la nouvelle série animée Spider-Man ?

Cette année 2017 va être un sacré embouteillage de blockbusters et il faut s'y préparer. Mais la bataille n'aura pas lieu que sur grand écran, elle fera aussi rage à la télévision.

Si l'avalanche de films de super-héros risque de causer une certaine saturation à la longue chez les fans les moins hardcore, elle a cependant des qualités cachées. En effet, sans le MCU, France 4 serait bien triste et n'aurait pas forcément de quoi remplir ses cases jeunesses. Heureusement, les séries animées sur les Avengers sont là pour la sauver et on trouverait cela presque beau.

Cela dit, la production de séries animées est toujours allée de paire avec les nouveaux films et le 28 juillet prochain, Spider-Man : Homecoming sortira dans nos salles obscures, l'occasion rêvée pour Marvel de nous offrir un nouveau programme histoire de complètement enfermer nos enfants dans leurs filets. Bien que n'ayant pas encore officiellement confirmé la diffusion d'une nouvelle série dédiée, Sony Animation vient de lancer un casting pour leur prochain projet télévisé appelé pour l'instant Cabin Fever, racontant "les aventures de deux amis : Terrence et Pete."

Et le site Dark Horizons y voit là un gros stratagème pour nous cacher qu'en réalité il s'agirait de la nouvelle série Spider-Man qui pourrait, cette fois, nous offrir la possibilité de suivre enfin les aventures de Miles Moralès, le successeur de Peter Parker. Il s'appuie notamment sur les descriptions des talents vocaux recherchés puisque l'annonce de casting stipule que le personnage de Terrence sera un afro-américain / porto-ricain de 13-15 ans, natif de Brooklyn, arrivant dans une nouvelle école, en plein combat contre sa puberté et cherchant à s'intégrer dans son nouvel environnement tout en subissant de grosses pressions du fait de ses responsabilités. Oui, on peut dire que ça colle quand même pas mal au personnage.

Le site précise cependant que l'autre personnage, Pete, ne sera pas pour autant Peter Parker puisqu'il serait en réalité un adolescent geek d'origine asiatique, très intelligent et prompt à faire prendre à Terrence les bonnes décisions.

Bref, rien de confirmé pour le moment, mais on se dit quand même que c'est un peu gros. Après, on peut tout à fait se tromper mais on ne prend pas trop de risque sur ce coup. Et comme de toute façon la série est prévue pour Noël 2018, nous en saurons plus très bientôt. Au pire, on se retrouvera avec une série totalement originale, ce qui n'est jamais un mal.