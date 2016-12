Doctor Who redécolle dans la bande-annonce de la saison 10, avec sa toute nouvelle compagne

Doctor Who reviendra avec une nouvelle acolyte en 2017 pour une saison 10.

L'épisode spécial de Noël, The Return of Doctor Mysterio, s'est terminé avec l'habituel avant-goût de la saison à venir. Dès avril 2017, la dixième saison de la nouvelle version de la série culte débarquera ainsi sur la BBC One pour ouvrir l'ère de Bill, sixième acolyte du Time Lord après Rose, Martha, Donna, Amy et Clara. Au programme : des Daleks, de l'alien bleu, du smiley-alien, le retour de Matt Lucas, un peu de passé et beaucoup de futur.







Interprétée par Pearl Mackie, Bill sert des frites lorsqu'elle croise la route du Doctor Who, qui en fera sa nouvelle compagne. Après Billie Piper (revue dans Penny Dreadful), Freeman Agyeman (actuellement dans Sense8), Catherine Tate, Karen Gillan (vue dans Les Gardiens de la galaxie) et Jenna Coleman, l'actrice, quasi inconnue, partira dans l'espace avec Peter Capaldi, dont c'est la troisième saison.

La saison 10 sera la dernière de Steven Moffat, qui a repris le poste de showrunner de Russell T. Davies. Il sera remplacé dès la onzième année par Chris Chibnall de Broadchurch.