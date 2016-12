Matthew McConaughey ne serait pas contre revenir dans True Detective

True Detective est et restera l'une des meilleures séries de ces 20 dernières années. Et si la seconde saison a reçu un accueil plus mitigé, cela ne coupe pas notre envie d'en voir encore plus.

D'ailleurs, faire aussi bien, voire mieux, que la première saison était un pari impossible, tant cette dernière était parfaite tant sur le fond que la forme. Il n'empêche que, malgré les violentes critiques, la saison 2 de True Detective reste un excellent rendez-vous, qui a malgré lui trahi les nombreux problèmes qui se déroulaient derrière le rideau.

En effet, ce n'est plus un secret pour personne maintenant que Nic Pizzolatto et Cary Fukunaga se sont méchament pris la tête, que Fukunaga a claqué la porte et que HBO a "redirigé" Pizzolatto sur d'autres projets en attendant de voir ce qu'ils allaient faire de cette saga. Ce qui risque d'être fatal à True Detective.

Pourtant les fans sont encore nombreux et on aimerait tous en voir davantage, même s'il faut attendre encore un peu. Nous ne sommes pas pressés. Matthew McConaughey lui-même ne serait pas contre un petit come-back, puisqu'il l'a clairement exprimé lors de son apparition au Rick Eisen Show, la semaine dernière. Lorsque l'animateur lui pose la question d'un possible retour, suite à une conversation qu'ils avaient eu par le passé et lors de laquelle le comédien avait laissé la porte ouverte, sa réponse est sans ambages :

"La discussion que nous avons eu vous et moi a pris de l'ampleur, parce que j'en entends parler partout. Le projet n'a pas avancé du tout. J'ai parlé avec Nic Pizzolatto, qui fait un petit break actuellement. Mais, encore une fois, si c'est bien écrit et que ça se met en route, je n'hésiterai pas une seule seconde."

Donc oui, Rust Cohle pourrait revenir sur nos écrans un jour ou l'autre et c"est formidable. Mais encore faut-il que HBO croie au potentiel d'une troisième saison et que Pizzolatto termine sa petite crise d'identité. Donc bon, nous avons encore le temps.