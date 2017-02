Legion : la série sur le plus puissant des X-Men serait-elle l'avenir de la franchise ?

Le premier épisode de la série Legion a été diffusé. Que donnent les aventures du puissant mutant à la télé ?

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Legion est une série créée par Noah Hawley, à qui l'on doit la série Fargo. Diffusée sur FX depuis le 8 février 2017, elle adapte à l’écran le puissant mutant Legion, création de Chris Claremont et Bill Scienkienwicz, lié à l’univers des X-Men.

Dans la série télé, David Haller (incarné par Dan Stevens) souffre de troubles psychiatriques depuis de nombreuses années et a été interné dans différents hopitaux. Il y croise d’autres malades comme Syd (Rachel Keller) ou Lenny (Aubery Plaza). Mais n’y a t-il pas autre chose derrière ses symptômes ? Comme… des super pouvoirs qui semblent intéresser de mystérieuses personnes ?

David Haller, le héros de Legion

EST-CE QUE C’EST REEL ?

Dès le début de ce premier épisode, le spectateur ne sait pas à quel saint se vouer. Puisque le personnage principal est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde, difficile de savoir si ce que l’on voit a vraiment lieu ou si nous ne sommes pas embarqués dans le délire de David. C'est l'un des moteurs évidents de la série, qui l'utilise de manière efficace.

La mise en scène et la réalisation de cet épisode contribuent à cette perte de repères : le temps avance ou recule, l'histoire passe d'une chose à l'autre, les niveaux de réalité s'entremêlent. Le haut et le bas sont même chamboulés dans une scène à effets.

Cette perte des repères est au coeur de la thématique de ce premier épisode. David est-il fou à lier ? Nous invite t-il à plonger dans son délire ? Cette folie est-elle bien réelle ? La vérité est-elle plus complexe, quelque part entre les deux ? David lui-même l'ignore. Chaque personnage qui apparaît à l'image pourrait être là, ou n'être que le fruit de son imagination. Au spectateur de miser, de s'accrocher, de douter, d'accepter. L'épisode ne tranche pas et laisse plusieurs portes ouvertes, du moins pour l'instant. En ça, le pilote assure bien le service.

Ces gens autour de David sont-ils vraiment là ? Ou pas ?

EST-CE QUE C'EST BIEN ?

Une évidence face à ce pilote : Legion ne se situe pas du tout dans le même créneau que les autres séries de super héros que l’on peut voir actuellement.

Même s’il y a bien évidemment des passages utilisant des effets spéciaux, à la hauteur d'un produit vendu sur son afiliation aux célèbres X-Men, il n’est pas question de voir de fringants héros en costume moulant sauvant la veuve et l’orphelin. Legion se situe dans quelque chose de plus introspectif, nécessitant un spectateur attentif, qui devra ouvrir les yeux et mettre en marche ses neurones.

Une série qui s'annonce certes exigeante comparée à d'autres, mais qui sait également récompenser le public, qui pourra jouer le jeu d'une histoire ambitieuse. Legion invite vraisemblablement à un voyage fascinant au sein d’un dédale qui emmène tout à tour le spectateur dans le réel ou l’imaginaire.

Lenny, qui ne se sépare jamais de ses écouteurs...

Le casting de la série est quant à lui parfaitement choisi. Les comédiens sont très investis dans leurs rôles, qu’il s’agisse de moments très intérieurs ou au contraire de passages où ils sont plus extravertis. Dan Stevens joue d’un regard destabilisant qui donne tour à tour l’impression d’un personnage normal ou de quelqu’un de complètement cinglé. La tonalité générale est sobre, loin de certains concurrents plus légers.

David et Syd, deux personnages insolites très bien interprétés

ET LES COMICS ?

En ce qui concerne le rapport avec le personnage des comics, il semble pour le moment assez vague. Ce qui est une bonne chose, car on n’est pas dans une transcription littérale mais plutôt une adaptation du concept de base du personnage au service d’une histoire originale (d'où l'ajout de la soeur de David, qui n'existe pas dans les comics). Mais là encore, nous n’en sommes qu’au premier épisode, il est donc encore tôt pour avoir un jugement définitif sur ce point, qui sera néanmoins surveillé de près par les fans - y compris nous.

La soeur de David est un des nombreux ajouts à la version comic books

BILAN : Un premier épisode captivant, parfaitement interprété et servi par une mise en scène aussi hallucinée que son personnage. Legion est bien parti pour être une série à suivre de près.

