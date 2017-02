Legion : qui est ce X-Men surpuissant qui a droit à sa propre série TV ?

Une nouvelle série tirée d’un comic book commence cette semaine : Legion. Mais qui est Legion, tiré des X-Men ?

BIO EXPRESS

Nom de code : Legion

Véritable nom : David Haller

Pouvoirs : Télépathie, pyrokinésie, télékinésie, altération de la réalité...

Signes particuliers : Trouble dissociatif de l’identité, catatonique de l'enfance à l'adolescence

Note : Il s’agit du fils du Professeur Xavier, fondateur des X-Men

Première apparition : 1985

SES POUVOIRS

Fils de Charles Xavier, Legion est un mutant de niveau Omega, c’est à dire le plus haut niveau de puissance parmi les mutants (comme son père ou Jean Grey). A l’origine, les pouvoirs de Legion sont la pyrokinésie, la télépathie et la télékinésie : il peut créer et contrôler des feux avec son esprit, lire dans les pensées, contrôler les personnes, se projeter (et emmener des personnes) dans le plan astral et bouger des objets par la pensée. Chacun de ces trois pouvoirs est contrôlé par une personnalité distincte.

Par la suite, il va développer de plus en plus de capacités (et donc, de personnalités associées à elles) et devient alors le mutant le plus puissant ayant jamais existé. Au final : on ne sait pas combien de personnalités / capacités différentes il possède, juste qu’il y en a énormément.

Legion, le mutant le plus puissant de l'univers Marvel

LEGION DANS L'UNIVERS MARVEL

Le personnage de Legion a été créé par Chris Claremont et Bill Sienkiewicz en 1985 dans la série des Nouveaux mutants (un groupe de jeunes mutants censés prendre la suite des X-Men, présumés morts à l’époque). Il s’agit du fils du Professeur Charles Xavier (fondateur et chef des X-Men) et de Gabrielle Haller, avec qui le fringant professeur a vécu une courte romance dans sa jeunesse sans savoir qu’il y avait un enfant en route lorsqu’elle a pris fin.

Quel fripon ce Professeur X...

Lorsque Gabrielle, devenue ambassadeur, a demandé l’aide de Moira McTaggert (scientifique alliée des X-Men et surtout une autre ex du Professeur X, interprétée par Rose Byrne au cinéma) à propos des troubles de son fils, l’aide du Professeur s’est avérée indispensable vu que l’adolescent avait des pouvoirs de mutant.

Il était alors muré dans un état catatonnique suite à une attaque terroriste où ses pouvoirs se sont déclenchés pour neutraliser les agresseurs. Mais lorsque le Professeur et les Nouveaux Mutants se sont retrouvés projetés dans la psyché de David, le problème s'est révélé être beaucoup plus grave. Car le garçon souffre d’un trouble dissociatif de l’identité (ce qui a souvent été appelé à tort schizophrénie par le grand public) et son esprit s’est fracturé en différentes personnalités, dont chacune contrôle un de ses pouvoirs. Ces personnalités sont en conflit autour du contrôle du corps du jeune adolescent, et l’écho de ce conflit rejaillit de façon explosive sur le monde extérieur, ce qui a motivé l’appel au secours de Gabrielle.

A la découverte des personnalités de David Haller : Legion

Le Professeur et Psyché (membre des Nouveaux Mutants) arrivent à réconcilier les différentes personnalités en leur faisant trouver un terrain d’entente. Par la suite, Legion (nom de code de David, référence à sa psyché fracturée) sera manipulé par un ennemi mortel des X-Men et finira dans le coma.

Une trève fragile entre les personnalités de David Haller

LEGION DANS L'ERE D'APOCALYPSE

Sorti du coma, Legion décide de tuer Magneto (un ennemi emblématique des X-Men) en remontant le temps pour qu’il n’ait pas le temps de devenir la menace qu’il sera pour le monde. L'affaire se complique bien évidemment et en fin de compte, au lieu de tuer le jeune Magneto, c’est le jeune Charles Xavier qui meurt lors de l’attaque de son futur fils. Xavier étant mort, Apocalypse prend le pouvoir et un groupe de X-Men dirigé par Magneto s’oppose à lui. C’est l’ère d’Apocalypse (aucun lien avec le film).

Editorialement parlant, c'est une période qui a fait date dans l'histoire de Marvel : pendant plusieurs mois, Marvel avait stoppé la parution de toutes les séries mutantes pour les remplacer par des séries éphémères se déroulant dans cet univers alternatif. L'éditeur attendra très longtemps avant de retenter l'expérience à une plus grande échelle avec Secret Wars.

L'ère d'Apocalypse : Les X-Men sont là, mais radicalement différents !

Après que les personnages impliqués dans cette ère aient vécu bien des déboires (en quatre tomes chez Panini Comics), un voyageur temporel nommé Bishop (oui, le même qui apparait dans Days of future past sous les traits d'Omar Sy) retourne à l’instant de la mort de Xavier et parvient à l’empêcher en provoquant la mort de Legion. L'univers Marvel redevient alors normal.

La série Legion

UN FINAL EN BEAUTE

La mort étant un état très temporaire dans les comics, Legion finit par revenir. Il fait quelques apparitions plus ou moins longues dans l’univers des mutants, et ses pouvoirs deviennent de plus en plus forts. Son trouble est aussi plus prononcé, avec l’émergence de nouvelles personnalités qu’il contrôle plus ou moins. Il déformera même la réalité, mais tout finit par revenir à la normale.

Il se passe de drôles de choses dans la tête de David

Legion vivra ses dernières heures dans la série X-Men Legacy. Très affecté par la mort du Professeur Xavier, David va vivre des aventures aux côtés notamment de la jeune X-Woman Blindfold, avec qui il vivra une jolie romance. Il devra également gérer des pouvoirs et personnalités de plus en plus forts. Il finit par décider de s’effacer de la réalité, et de fait c’est comme si il n’avait jamais existé (tout en continuant d'exister dans un recoin de l'esprit de Blindfold). Le degré ultime du suicide en somme...

Legion et Blindfold, la fin de la route...

LA SERIE

Diffusée sur FX, Legion est une création de Noah Hawley, très respecté puisque derrière la version TV de Fargo. Il réalise également le pilote.

Dan Stevens incarne le héros. A ses côtés : Rachel Keller et Jean Smart (apparues dans la saison 2 de Fargo), ou encore l'irrésistible Aubrey Plaza. Bryan Singer, Simon Kinberg et Lauren Shuler Donner, derrière la franchise X-Men au cinéma, sont crédités producteurs exécutifs.

LE PROBLEME AVEC LEGION

Jusque là, le personnage de Legion n’est pas apparu dans l’univers des X-Men au cinéma. Les trois premiers films montrent certes un Charles Xavier âgé, mais on manquait de temps pour y glisser un fils caché. Quant aux trois suivants, avec un Charles Xavier jeune, le choix a été fait de dès le départ de focaliser son attention sur Moira McTaggert (au point où il joue au stalker quand il est censé sortir de sa vie) : pas de place pour Gabrielle Haller donc. Et sans Gabrielle, point de David…

Il aurait certes été possible de faire de Moira la mère de David. Mais le fils de Moira existe dans les comics, et a un rôle important dans l'histoire des X-Men : les fans n'auraient jamais pardonné une chose pareille. Ce sera donc du côté du petit écran que cette "erreur" sera réparée, les scénaristes ayant trouvé un terrain de jeu à côté des films.

Tant que Charles Xavier était omnubilé par Moira McTaggert, il ne risquait pas de faire un enfant avec une autre...

En outre, Legion n’est pas un personnage facile à gérer. Parce qu'il est doté d'une très grande puissance, il n'est pas évident à utiliser dans un film (notamment de groupe), pour des raisons à la fois narratives et budgétaires. Sans parler de l'importance de ses troubles mentaux, impossibles à écarter : David a longtemps souffert de retard mental, vu qu’il était catatonique de son enfance à son adolescence.

Legion est un personnage capable de tout, sans point faible, ce qui est problématique pour le lecteur et pour l’auteur : soit c’est un héros et on ne lui trouvera pas d’ennemi à sa taille, soit c’est un ennemi et les héros ne pourront jamais le vaincre.

Legion est incarné par Dan Stevens

BONNE OU MAUVAISE IDEE ?

D’après les informations que l’on a pour le moment, la série Legion reprend le concept d’un personnage doué de grands pouvoirs et souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité. Son père est toujours le Professeur Xavier, mais il n’est pas prévu que Patrick Stewart ou James McAvoy apparaissent dans la série (et pourtant on aurait largement préféré voir le premier dans la série au lieu de doubler un emoji fécal dans Le Monde secret des Emojis).

On sera donc sûrement dans le même registre qu'Agents of SHIELD ou les séries Netflix : évoquer des personnages du cinéma sans les montrer, pour des raisons évidentes de budget.

Une connexion avec l'univers des films a été annoncée mais impossible de savoir précisément comment et quand, la faute à plusieurs déclarations obscures et contradictoires.

Deux comédiens pour un Professeur... et aucun pour la série !

L'exposition du personnage semble simplifiée par rapport au comic book, et ce n’est peut être pas plus mal : le récit de Chris Claremont et Bill Sienkiewicz était difficilement adaptable tel quel. Ainsi, présenter un personnage souffrant de troubles psychologiques, traité dans un hopital psychiatrique, sans avoir besoin d'aller le “chercher” au sein du plan astral, est indiscutablement une bonne approche. En revanche, il semblerait que David Haller version TV aie une soeur, ce qui est différent de son modèle de papier.

Ce genre de choses est difficile à retranscrire en série TV...

Que donnera la série vu tous ces éléments et interrogations liées aux comics ? C’est la grande question.

La bande-annonce annonce une série insolite, avec une limite très fine entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, et il est peu probable qu’on se situe dans un contexte de super héros classique comme les aventures de Legion sur papier. On peut aussi raisonnablement supposer qu'il ne sera pas question d'Ere d'Apocalypse, et ce n'est pas un mal vu que la ligne temporelle des mutants au cinéma a déjà bien souffert.

Sur le plan capillaire on est heureusement très loin du Legion version comics !

Rendez-vous prochainement pour la critique du premier épisode, diffusé sur FX aux Etats-Unis le 8 février !

On n'aura sûrement pas ça dans la série, et c'est dommage...

