Riverdale : que vaut cet étrange croisement entre Twin Peaks et Dawson ?

Une nouvelle série adaptée d’un comic book a commencé sur la chaîne CW. Jetons un coup d’oeil sur le premier épisode de la première saison.

Les mystérieux mystères de Riverdale

Riverdale est une série qui se passe dans la petite ville Américaine du même nom. Cette petite ville, qui semble bien tranquille au premier abord, dissimule en effet bien des secrets et ses habitants ont des choses à cacher. Un tragique évènement survenant au début du premier épisode va être un catalyseur pour faire voler en éclats l'apparente tranquilité de Riverdale.

Mais que mijote donc Cheryl Blossom ?

La série s’articule principalement autour des personnages d’Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart) et Veronica Lodge (Camilla Mendes), cette dernière venant d’arriver en ville avec sa mère (Marisol Nichols). Il est pas mal question de romance et de préoccupations d’adolescents dans la série (intrigues amoureuses, interrogations sur la vie d'adulte, petites vacheries entre adolescents...). Un côté plus sombre n’est jamais bien loin étant donné certains évènements qui ont lieu dès le début du premier épisode, mais inutile de se leurrer : Riverdale reste une série CW, c'est-à-dire un produit calibré pour les adolescents.

Que penser du premier épisode ?

Le premier épisode de Riverdale joue son rôle d’exposition en présentant les principaux protagonistes de la série, à savoir Archie, Betty, Veronica et leurs familles. On découvre donc la ville de Riverdale, à la fois moderne et intemporelle car même si on voit des choses tout à fait contemporaines comme des ordinateurs ou des téléphones portables on retrouve pas mal d’éléments récurrents d’une Amérique fantasmée des années 40-50 (Pop’s, le campus, des vieilles voitures ici et là et bien sûr le foot Américain et les pom pom girls).

Un petit côté années 40/50...

Les comédiens semblent plutôt à l’aise dans leurs rôles respectifs, et on appréciera (ou pas) de retrouver dans le rôle du père d’Archie le comédien Luke Perry qui avait tenu un rôle important dans une autre série adolescente, à savoir Beverly Hills. Ce premier épisode aux faux airs de Gossip Girl donne en tout cas envie d’en apprendre davantage sur les habitants de Riverdale et leurs secrets. Il est clair en tout cas que nous sommes dans un cadre de série adolescente, avec des éléments que l’on retrouve dans pas mal de séries antérieures à Riverdale et qui s’étaient justement inspirées du comic book adapté ici.

C'est même la faiblesse et la limite à prévoir : parce que le matériau derrière Riverdale a inspiré de nombreuses autres séries, c'est elle qui donne désormais l'impression d'être une variation sans grande originalité. A voir donc si le public sera convaincu et suffisamment intrigué, le pilote misant beaucoup sur les mystères à venir avec de nombreuses sous-intrigues avancées.

Archie et son père, qui a pris un sérieux coup de vieux depuis Beverly Hills !

Le Fleuve du Mal

La bonne surprise viendra toutefois de l'ambiance, avec une direction artistique particulièrement soignée. Certains éléments promo promettaient un décor old school et une atmosphère décalée, et ce premier épisode laisse espérer que la série s'amusera avec les codes du genre et les possibilités de cette petite ville.

Dès l’ouverture, avec la chanson originale de Lost River (dont les influences colorées et lumineuses sont multiples) et évidemment le panneau d’entrée de la petite ville rappelant immédiatement celui de Twin Peaks, le pilote de Riverdale nous offre une succession de références annonçant les couleurs de la série.





De la voix-off en mode Desperate Housewives à la mort d’un garçon de famille riche comme Veronica Mars, en passant par le triangle amoureux version Dawson et les multiples références pop-cultures du personnage de Veronica (Diamants sur canapé, Blue Jasmine, Our Town, Outlander et même Mad Men) qui évoque même une génération post-James Franco, la série surfe aisément sur le meta.

Si ces 45 minutes surabondent un peu trop en clins d’œil, le mystère de Riverdale pourrait prendre une véritable ampleur grâce à eux et notamment au malin petit jeu mis en place avec les titres des épisodes : reprenant à chaque fois le titre d’un film célèbre, ils pourraient nous donner quelques indices sur le déroulé de l’histoire.



Ainsi, le pilote s’appelle River’s Edge (Le Fleuve de la mort). Dans ce film de 1986 avec Keanu Reeves, un groupe de lycéens comprend que l’un d’eux a commis un crime. Doit-on comprendre que le meurtrier de Jason se trouve parmi le groupe d’Archie ? Le second épisode baptisé A Touch of Evil (La Soif du mal) présage-t-il l’entrée en scène d’un policier corrompu comme dans le classique d'Orson Welles ? Rien n’est moins sûr mais une belle piste de jeu s’ouvre à nous. Les titres suivants laissent rêveurs : Body Double et The Last Picture Show.

Riverdale et Archie Comics

Contrairement à ce qu’on croit, les comics ne se résument pas à des matches de catch entre super héros bodybuildés habillés en cuir ou en spandex avec slip apparent. Archie fait partie de ces séries comics qui n’ont donc strictement rien à voir avec les super héros, et qui donc avaient pu survivre lorsque le genre super héroïque est passé de mode.

Archie Comics (puis Archie tout court) est une série datant du début des années 40. Son personnage principal, Archie, était apparu dans Pep Comics (d’où le clin d’oeil sur le panneau de Riverdale) avant d’avoir droit à sa propre série. Son éditeur, MJC, a même ensuite changé de nom pour surfer sur le succès de sa série phare et est devenu Archie Comics. Il s’agit d’une série bon enfant qui raconte les aventures d’une bande d’adolescents (Archie, Betty, Veronica…) dans le cadre intemporel de la ville de Riverdale. Archie est très connue aux Etats Unis, à tel point qu’il y a même un clin d’oeil dans Avengers - L’ère d’Ultron et beaucoup de séries (comics ou télévisées) l’ont allègrement pillée. La série TV semble moins naïve que son modèle de papier, même si le ton de ce dernier avait pas mal évolué au fil des ans.

Archie en comics (et sans abdo)

L'approche choisie pour cette adaptation semble plutôt intéressante, il nous reste maintenant à voir ce que va donner la suite de la saison !