Twin Peaks, Stranger Things, Iron Fist, Star Trek : les séries qu’il ne faudra pas manquer en 2017

Le planning du petit écran s’annonce très chargé en 2017 entre les retours de certaines séries mythiques, les nombreuses nouveautés et bien évidemment les shows renouvelés, impossible de ne pas trouver son bonheur. On a donc regroupé les séries qui vont marquer cette année 2017.

LES NOUVEAUTES



Taboo – à partir du 7 janvier sur FX



Les bandes annonces sauvages, sanglantes et brutales de la série ne cessent de nous donner l’eau à la bouche. Et à vrai dire, il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir la série de et avec Tom Hardy : Taboo. Il y interprète un aventurier qui veut venger la mort de son père ou plutôt "un détective à la Sherlock Holmes, un peu plus physique et aussi malin, mais doté d'une hyper-vigilance, quelque chose de spirituel, entre le shaman, le serial killer et cannibale" selon les propres mots de l’acteur. Que dire de plus...

Guyane – à partir du 23 janvier sur Canal +

La nouvelle création originale de la chaîne cryptée suivra un étudiant parisien en géologie qui débarque en Guyane pour effectuer un stage dans une société d'exploitation aurifère, et s'associe au "parrain de l'or" pour partir à la recherche d'un filon mythique. Une série d'aventures tournée dans la jungle ? Le pari est assurément intrigant. A voir si Guyane évitera le triste carrière de 600 kilos d'or pur, film imparfait mais loin d'être affreux, passé inaperçu en 2010, avec Clovis Cornillac.



Riverdale – dès le 27 janvier sur Netflix et The CW

Dans le genre adaptation de comics, Netflix s’attaque également à Riverdale. Dans cette série, une bande de lycéens, menée par Archie Andrews, qui veut faire carrière dans la musique, est témoin d’étranges phénomènes dans la petite ville paisible de Riverdale. A la vue du synopsis et des images très colorées, Riverdale semble être à la croisée de Dawson et Twin Peaks.

Powerless – le 2 février sur NBC

Dans la famille DC Comics, qui a demandé la série comique ? Peut-être personne, mais peu importe. Powerless suivra les employés d'une compagnie d'assurance qui travaille dans un monde peuplé de super-héros. Ou comment une série s'attardera notamment sur la fameuse question des dégâts occasionnés par les combats des titans. Un détail : c'est avec Vanessa Hudgens. Mais Alan Tudyk aussi.

Santa Clarita Diet – le 3 février sur Netflix

Victor Fresco, passé par My Name is Earl et créateur de l'excellente série oubliée Better Off Ted, est de retour avec cette histoire encore un peu mystérieuse : la vie d'un couple d'agents immobiliers prend une tournure inattendue qui provoque mort et destruction dans leur petite monde, pour le meilleur plus que pour le pire. Un pitch bien étrange qui sera porté par deux acteurs excellents : Drew Barrymore et Timothy Olyphant.

Legion – à partir du 8 février sur FX

Marvel donne des idées : phase 2. Comme Daredevil et ses amis, c'est au tour des X-Men de muter vers le petit écran. Legion suivra ainsi le fils de Charles Xavier, diagnostiqué schizophrène depuis son enfance mais en réalité doté de capacités extraordinaires. Sauf qu'il a une personnalité un brin complexe et torturée, qui frôle la franche folie. La promesse d'une alternative plus sombre aux films X-Men après un Apocalypse faiblard donc. Sans oublier que la première affiche est superbe.

Big Littles Lies – à partir du 19 février sur HBO

Avant de revenir sur le grand écran avec son biopic de Janis Joplin, le réalisateur canadien Jean-Marc Vallée (Demolition, Wild, Dallas Buyers Club) fera un détour par la petite lucarne en 2017 et la mini-série Big Little Lies. Au programme des sept épisodes : l’histoire de trois mères de famille (Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley) mêlées à une histoire de meurtre lors d’une soirée de parents d’élèves. Adapté du livre de Liane Morety, la série s’annonce haletante et sublimée par les magnifiques paysages californiens.

Iron Fist – dès le 17 mars sur Netflix

Après Daredevil, Lucas Cage ou Jessica Jones, Netflix sortira une nouvelle série estampillée Marvel cette année. Cette fois, elle sera centrée sur Iron Fist alias Danny Rand. Le milliardaire reviendra à New York après avoir disparu pendant de nombreuses années. Il se servira alors de ses pouvoirs mystiques et de sa maitrise des arts martiaux pour combattre le crime et la corruption.

American Gods – Avril 2017 sur Starz

L'adaptation très, très attendue du livre de Neil Gaiman, chapeautée par Bryan Fuller (Dead Like Me, Hannibal) et Michael Green, passé par Heroes. American Gods se déroule dans un monde où les divinités classiques, comme Odin, vivent parmi les hommes et se battent contre les nouveaux dieux de l'Amérique : l'argent, la télévision, les médias, la célébrité, les drogues ou encore la technologie. Le spectacle s'annonce féroce, avec notamment un casting alléchant (Ian McShane, Emily Browning, Gillian Anderson, Crispin Gover, Peter Stormare, Kristen Chenoweth, Jeremy Davies).

The Handmaid's Tale – à partir du 26 avril sur Hulu

Une nouvelle adaptation du classique de science-fiction La Servante écarlate de Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss et Joseph Fiennes. L'histoire se déroule dans une dystopie où la religion occupe une place centrale dans la société, et où les femmes sont considérées comme une espèce en voie de disparition. Celles jugées utiles sont divisées en trois classes : celles qui ont du pouvoir, celles qui sont à leur service, et les servantes écarlates, chargées d'assurer la reproduction. Un programme particulièrement intrigant.





The Deuce – Printemps 2017 sur HBO

James Franco et Maggie Gyllenhaal dans une série créée par David Simon, le papa de The Wire, qui racontera l’âge d’or de l’industrie pornographique dans les années 70 à New York : il est franchement difficile de faire un pitch plus attirant en si peu de mots. Avec The Deuce, HBO compte marquer un grand coup en s’attaquant à nouveau aux Seventies malgré le flop du rock’n roll Vinyl en 2016.

LES COMEBACK

24 : Legacy – à partir du 5 février sur Fox

Avec 24 : Live Another Day, on retrouvait Jack Bauer à Londres quatre ans après la saison 8 pour une aventure tiède. Avec 24 : Legacy, la page Jack Bauer est (définitivement ?) tournée. Place dorénavant à Eric Carter et au jeune Corey Hawkins pour l’interpréter. Ce héros de guerre de retour aux Etats-Unis devra faire appel à la Cellule Anti-Terroriste pour sauver sa peau et éviter un attentat sur le sol américain. Douze épisodes sont prévus et même sans Kiefer Sutherland on se dit qu’une nouvelle saison de 24 ça peut être très sympa.

Prison Break saison 5 – Mars 2017 sur Fox

On avait quitté Michael Scofield et son frère Lincoln Burrows en 2009 et sans se mentir, on n’était pas mécontents que la série s’arrête enfin. Puis, sortie de nulle part, on apprenait à l’été 2015 que la série allait faire son comeback. Un an et demi après, le retour est imminent. Neuf épisodes prévus, on ne voit pas comment la série va réussir à se renouveler, mais quoi qu’il arrive on sera devant notre écran rien que pour revoir avec plaisir l’épouvantable T-Bag.

Star Trek Discovery – Mai 2017 sur CBS, et sur Netflix dans la foulée

13 épisodes pour relancer la franchise sur le petit écran où elle est née, plus de dix ans après Enterprise. Discovery sera centré sur un nouvel équipage, avec non pas un capitaine mais un lieutenant dans le premier rôle. Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) sera l'héroïne, entourée de Doug Jones, Anthony Rapp ou encore Michelle Yeoh. En espérant que cette sixième série offre les sensations fortes et les voyages incroyables que les films produits par J.J. Abrams ont peine à reproduire.

Twin Peaks Saison 3 – Courant 2017 sur Showtime

On ne sait pas si Riverdale aura des airs de Twin Peaks, mais en revanche une chose est sûre : Twin Peaks saison 3 sera totalement Twin Peaks. 25 ans après le meurtre de Laura Palmer, la série mythique de David Lynch et Mark Frost reviendra envahir nos écrans. Aucune date n’a encore été annoncée, aucun synopsis précis non plus, seul un casting dantesque a été dévoilé, ainsi que quelques images. En attendant ce grand retour, on vous laisse contempler avec joie un des teasers savoureux de la série.

LES SUITES

The Leftovers Saison 3 – Avril 2017 sur HBO

La plus grande série du moment tire sa révérence en avril prochain avec une troisième et ultime saison. On retrouvera la famille de Kevin Garvey non pas à Jarden, Texas, mais bien en Australie. Pourquoi ? Mystère ou presque. Le co-créateur du show, Damon Lindelof a fait monter la pression il y a quelques semaines en expliquant que cette saison « ne serait pas l’épilogue mais bien le point culminant de la série ». Vivement !

Sense8 Saison 2 – dès le 5 mai sur Netflix

Elle nous a déjà fait patienter un peu avec son épisode spécial de Noël, la série des frères-sœurs Wachowski reviendra au printemps prochain malgré ses nombreux problèmes de production. Sur la piste de Whispers, les huit acolytes vont devoir remettre en question leur propre identité pour se protéger les uns les autres et réussir à survivre. Avec ce qu’on a vu à Noël, sans trop nous avancer, on prédit qu’ils ne feront pas que se protéger…

Fargo Saison 3 – Printemps 2017 sur FX

L’adaptation du film des Frères Coen en série est une des plus belles réussites télévisuelles de ces dernières années. Toujours menée par Noah Hawley (créateur de Legion voir plus haut), cette saison 3 se déroulera dans les années 2010. Et comme pour les saisons précédentes le casting sera au rendez-vous : Ewan McGregor (dans deux rôles), Mary Elizabeth Winstead, Carrie Coon ou encore David Thewlis.

Stranger Things Saison 2 – Été 2017 sur Netflix



Après avoir fait sensation l’été dernier, la plateforme de vidéo n’a pas attendu très longtemps avant d’annoncer une saison 2. Très peu d’éléments ont été dévoilés, à l’exception faite d’un petit teaser dévoilant quelques informations. Située en 1984, soit un an après la première, cette nouvelle saison de neuf épisodes verra normalement le retour des jeunes héros et notamment d’Eleven.