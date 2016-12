Sense8 revient avec un épisode de Noël orgiaque

Pour Noël, Netflix et les Wachowski nous arrivent avec une hotte chargée d’un précieux cadeau. Un épisode spécial de Sense8, d’une durée de deux heures. On vient de le déballer.

Véritable petit miracle que l’on doit aux Wachos, accompagnés par J. Michael Straczynski, le show demeure le plus inclassable, complexe et limpide proposé par les séries contemporaines. Flirtant régulièrement avec un montage expérimental le récit suit organiquement 8 individus répartis aux quatre coins du monde, mystérieusement connectés par un lien psychique qu’ils comprennent encore mal.

Nous retrouvons donc cette troupe américano-mexico-germano-indo-Kenyo-Islando-coréenne, à la fois dans son quotidien troublé que dans la quête de survie qui se dessine, le sinistre Whispers se rapprochant d’eux et notamment de Will.

Un pansement pour les fêtes

En ces temps troublés et alors que Sense8 nous propose un condensé extrêmement riche de se recette initiale, il paraît évident que la série progressiste, queer et humaniste de Netflix se pense avant tout comme un onguent, un soin appliqué au spectateur. Une sorte de vin chaud euphorisant, qui assume envers et contre tout sa foi en l’humain, sa conviction que l’empathie et l’amour demeurent les seules valeurs méritant que l’on s’y arrête.

Candide bien sûr (le cinéma et les créations des Wacho le sont depuis Matrix), mais certainement pas béni-oui-oui. Envisageant ses personnages comme un seul organisme, une toile dont les segments ne peuvent exister individuellement mais ne brillent que de leur union, Sense8 demeure la proposition très forte établie par sa première saison, appelant sans cesse son public à communier avec le monde qui l’entoure.

Dans un système de plus en plus replié, dont tous les acteurs semblent s’accommoder des pressions économiques, culturelles, raciales et politiques, une œuvre qui revendique aussi fièrement un horizon meilleur et appelle son public à trouver dans son prochain une transcendance évidente a des airs de véritable thérapie.

Triple X

Attendez-vous ainsi à retrouver les éléments centraux qui font le sel de Sense8, notamment sa science du montage, capale d’éclater et de mélanger plusieurs séquences géographiquement disparates et aux enjeux variés, afin de créer un maëlstrom émotionnel. Marque de fabrique du show, utilisée à maintes reprises dans cet épisode de Noël, la sublimation des individus est non seulement une prouesse structurelle, capable de mêler les aventures de huit héros et pas moins d’une quinzaine de protagonistes.

Mais c’est aussi un accomplissement de montage parfois phénoménal. À la fois tour de force technique, qui augmente l’impact émotionnel, clarifie les enjeux tout en les complexifiant, ces séquences sont de véritables ballets et justifie à elles seules de regarder la série.

Dit comme ça, cela n’a l’air de rien, mais plus que jamais, on ressent l’effet produit par la volonté des Wachowski de tourner chacune des intrigues en « décors naturels », comprendre dans le pays où se déroule le récit. Et si la mise en scène est parfois rudimentaire, le jeu des couleurs, les variations de lumière, de texture, le jeu des températures colorimétriques comme des carnations en fait une des séries contemporaines les plus riches et foisonnantes visuellement.

Tape au fond, c’est Noël

Cet épisode spécial est donc une véritable décharge de plaisir. On regrettera néanmoins qu’elle joue un peu la carte de la sécurité, en nous offrant un véritable best-of des thématiques et des intrigues de la série, plus qu’une progression remarquable au sein de chacun des arcs narratifs. Comme sa dénomination l’indique, ce chapitre nous permet de découvrir les différentes acceptations et problématiques qui accompagnent Noël pour chaque protagoniste, plutôt que de progresser nettement dans l’évolution des personnages.

On retrouve donc les grands items de Sense8 que sont les bastons physiques qui font mal, les dialogues mêlés à tiroir, de la partouze chimérique dantesque et de vraies bouffées de chaleur humaine, à faire sourire Francis Heaulme un jour de grève SNCF.

Dommage que le récit ait encore un peu de mal à intégrer naturellement l’intrigue de Capheus, ou que la menace Whispers manque de consistance. Cependant, ces menus défauts sont bien loin d’entamer l’invraisemblable réussite de cette œuvre délicate, fragile, véritable concentré de vie, tour à tour élégiaque, orgiaque, tendre et virtuose.