Francis Coppola annonce la création d'un jeu vidéo Apocalypse Now

Est-il encore besoin de présenter ce qu'est Apocalypse Now ? Tout le monde n'a-t-il pas vu Apocalypse Now ? Non ? Alors prenez un RTT, séchez l'école, mentez à vos parents, n'importe quoi, mais regardez-le tout de suite.

Il y a les films et puis il y a les chefs-d'oeuvre. Et Apocalypse Now fait évidemment partie de la seconde catégorie. Point barre. Film monstre de Coppola, dont la folie qui régnait sur le tournage transpire dans chacun des plans, Apocalyspe Now n'a pas pas pris une ride à presque 38 ans et c'est toujours le même bonheur que l'on éprouve quand on le voit. Parsemé de moments dingues, d'acteurs hallucinés et d'une bande-originale incroyable, le film est probablement ce qui se fait de mieux dans le cinéma.

Alors, forcément, nous sommes un peu surpris d'apprendre qu'une adaptation vidéoludique va probablement sortir. Et pourtant, c'est une réalité puisqu'une campagne Kickstarter vient d'être lancé pour en financer le développement. Annoncé comme un jeu de rôle psychédélique et immersif, , le projet nous réclame 900.000 dollars pour se faire et, si on avait une telle somme, on la lui donnerait direct. D'autant que le studio de développement est composé d'anciens ayant travaillé sur des titres aussi légendaires que The Witcher ou Fallout, on a donc toutes les raisons de partir confiants.

Mais comme nous vivons dans un monde très surprenant en ce moment, figurez-vous que Apocalypse Now : The Game est co-produit par American Zoetrope, soit Coppola lui-même et là, ça change tout. D'ailleurs pour récolter les fonds nécessaires, le réalisateur participe à la campagne en nous exposant son ambition, qui a tout l'air d'une énorme promesse :

"Il y a 40 ans, j'ai essayé de faire un film personnel qui pourrait éventuellement influencer les générations de spectateurs à venir. Aujourd'hui, je suis rejoint par une équipe de kamikazes qui veulent faire une version interactive d'Apocalypse Now où vous incarnez le Capitaine Benjamin Willard plongé dans l'enfer de la guerre du Vietnam. J'ai regardé les jeux vidéo évoluer avec beaucoup d'intérêt, et particulièrement leur façon de raconter les histoires et je suis impatient d'en explorer les possibilités pour Apocalypse Now, pour une nouvelle plate-forme et une nouvelle génération."

Si l'on ne doute pas que le projet récolte sans peine la somme demandée, nous sommes par contre très curieux de savoir ce que cela peut donner joypad en main. La folie sera-t-elle toujours autant présente ? L'atmosphère si particulière du film survivra-t-elle à l'interactivité ? Pour le savoir, pas 36.000 solutions : claquage de RSA obligatoire.