John McTiernan est de retour derrière la caméra.... avec le trailer du jeu Ghost Recon Wildlands

John McTiernan est l'un des réalisateurs contemporains les plus importants qui soit parce qu'il a redéfini le concept du cinéma d'action dans les années 80. Et il nous manque beaucoup.

Non parce que bon, ils sont sympas les films d'action d'aujourd'hui mais, quand on y regarde de plus près, ils doivent tout à John McTiernan. Si le Monsieur n'avait pas fait coup sur coup Predator et Piège de Cristal dans les années 80, ils ne ressembleraient probablement pas à ce qu'ils sont. En effet, McT avait totalement redéfini les notions d'illustration de l'action et de la gestion de l'espace à l'occasion de ces deux films. Deux gros classiques intemporels que l'on a encore énormément de plaisir à revoir.

Sauf que voilà, McT, en bon artiste total, est aussi doté d'un caractère bien à lui qui l'a amené à commettre quelques lourdes erreurs. Comme mettre des gens de la profession sur écoute, ce qui l'a malheureusement conduit en prison pendant un petit moment. Libéré, délivré, on s'attendait à à ce que le réalisateur retrouve rapidement le chemin des plateaux mais il n'en fut rien à notre grand désarroi.

Le magazine Vulture vient de découvrir qu'Ubisoft avait fait appel à ses services pour réaliser les trailers de Ghost Recon Wildlands, le projet titre de leur grosse licence Tom Clancy. La première vidéo vient donc de tomber et, s'il est ne dure pas longtemps, on retrouve durant cette minute trente le sens aiguisé du découpage du Monsieur. Un autre trailer serait également dans la boite et gageons qu'il ne mettra pas trop longtemps à arriver.

Alors certes, c'est mince, mais il faudra se contenter de cela pour l'instant, c'est mieux que rien. Et puis bon, McT n'a rien tourné depuis Basic en 2003 donc il a largement le droit de se faire la main sur des pubs avant de repartir sur un long. Et on espère que cela arrivera bientôt.