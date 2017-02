James Cameron rend un vibrant hommage au regretté Bill Paxton

S’il y a bien un artiste qui fut proche du regretté Bill Paxton, c’est bien James Cameron, qui le fit régulièrement tourner, et qui lui adresse aujourd’hui un hommage vibrant.

Compagnons d’armes dès leurs débuts sur les productions Corman, les deux homme ne se sont plus lâchés et ont entamé une fructueuse collaboration. C’est sur cette relation que revient le metteur en scène dans les colonnes de Vanity Fair, quelques heures après que la mort de Bill Paxton, des suites d’une opération chirurgicale, ait ému les cinéphiles du monde entier.

Bill Paxton dans Aux frontières de l'aube

« Depuis que j’ai appris la nouvelle il y a une demie heure, je chancelle, alors que mon cœur et mon esprit peinent à l’accepter. Bill laisse un tel vide. Lui et moi avons été des amis proches durant 36 ans, depuis notre rencontre sur le plateau d’un Roger Corman au budget ridiculement minuscule. Il est arrivé pour travailler sur le tournage, je lui ai mis un pinceau dans la main, j’ai pointé un mur du doigt et lui ai dit « peins-mois ça ! »

Nous avons rapidement connu chez l’autre une étincelle créative similaire et sommes devenus les meilleurs amis. Ce qui a suivi fut 36 ans de tournage ensemble, d’entraide sur le développement de nos projets respectifs, de voyages de plongée sous-marine, à regarder nos enfants grandir. Nous avons été jusqu’à visiter l’épave du Titanic à bord de sous-marins russes. C’était une histoire de rires, d’aventure, d’amour du cinéma et de respect mutuel.

Bill Paxton dans Titanic

Bill écrivait de belles et chaleureuses lettres manuscrites, un anachronisme à notre époque de raccourcis numériques. Il prenait grand soin des relations qu’il entretenait avec les autres, toujours à l’écoute et présent. C’était un homme bon, un grand acteur et un moteur créatif. Et j’espère qu’au sein du vacarme chatoyant de la nuit des Oscars, les gens prendront un moment pour se rappeler cet homme merveilleux, pas seulement pour les heures de joies qu’il nous a apporté via sa vivifiante présence, mais pour le grand homme qu’il était. »

Bill Paxton dans Emprise, qu'il a réalisé

Bill Paxton dans Twister