Le film Fullmetal Alchemist nous révèle une première image d'Alphonse Elric

Si les mangas n'ont jamais été autant populaires que depuis quelques années, la tendance au Japon est de transformer les oeuvres phare en longs-métrages de cinéma, pour le meilleur et pour le pire. Et Fullmetal Alchemist représente un sacré défi.

On en avait déjà parlé en novembre dernier, Fullmetal Alchemist, l'exceptionnel manga d'Hiromu Arakawa, va connaitre son adaptation en long-métrage live d'ici quelques mois puisque le film dédié sortira sur les écrans japonais à l'hiver 2017. Hormis un court teaser et deux photos de tournage, nous n'avions pas encore vu quelque chose de conséquent concernant cette adaptation crainte par des milliers de fans à travers le monde.

Pourquoi crainte ? Parce que les japonais ne sont pas forcément les premiers à savoir bien adapter leurs mangas au cinéma. S'il y a parfois quelques miracles comme la trilogie Kenshin le Vagabond, la plupart du temps c'est au mieux énervant, comme pour Attack on Titans pour ne citer que le plus récent. Entre la simplification scénaristique à outrance, la mise en scène digne d'un drama télé et un casting généralement spécialisé dans le surjeu, on peut aisément comprendre pourquoi on s'en méfie de ces adaptations.

Pourtant, avec Fullmetal Alchemist, on a envie d'y croire un minimum, parce que l'histoire est tellement dense et géniale qu'on imagine qu'elle saura s'imposer au-delà de toute volonté purement commerciale. Et tant pis si Edward Elric est interprété par Ryosuke Yamada, une des pop-stars du moment et que la perruque blonde ne lui va pas du tout. Non, aujourd'hui, nous sommes plutôt contents parce qu'une première image officielle de son frère, Alphonse Elric, vient de débarquer sur Internet. Comme on pouvait s'en douter, le personnage sera intégralement en CGI, ce qui est bien normal quand on connait son histoire.

On rappelle en effet qu'Alphonse et Edward avaient transgressé un interdit alchimique à la mort de leur mère en essayant de la faire revenir. Résultat, Ed avait perdu un bras et une jambe tandis qu'Alphonse avait vu son corps entier se désintégrer, ne devant son salut qu'à l'astuce de son frère qui avait scellé son âme dans une armure qui trainait par là. Autant dire que si cette première image n'enlève pas tous nos doutes, nous sommes enfin rassurés qu'au moins sur le plan visuel, ce sera super fidèle.

C'est déjà ça nous direz-vous.