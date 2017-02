Enfin une première photo de Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2

Si Les Gardiens de la Galaxie 2 nous en montre de plus en plus, il ne faut pas se leurrer, le film de James Gunn nous cache toujours l'essentiel. Encore qu'on se demande ce qui reste encore à découvrir après aujourd'hui.

Tandis que l'on compte les minutes qui nous séparent de la diffusion de la nouvelle bande-annonce dans la nuit de mardi prochain, faisons un petit point sur les dernières annonces qui entourent Les Gardiens de la Galaxie 2, probablement l'un des films les plus attendus de l'année et qui sortira sur nos écrans le 26 avril prochain.

L'un des plus grands mystères du film réside bel et bien dans le personnage incarné par Kurt Russell, Ego, père de Star-Lord et planète vivante de son état. S'il faut prendre cette dénomination au sens littéral dans le comics, les premiers éléments relatifs au film nous en ont montré un traitement bien différent puisque depuis quelques semaines, le suspense se fait cramer non par l'équipe du film, docile comme il faut, mais par Hasbro, en charge de quelques produits dérivés, qui avait révélé une figurine à l'effigie du personnage.

Et de constater que, pour une planète vivante, le père de Peter Quill ressemblait quand même pas mal à un humain, avec en plus un petit air d'Obi-Wan Kenobi. Tendance qui se confirme alors qu'une nouvelle image vient d'arriver sur Internet et cette fois il s'agit bel et bien d'un cliché du comédien. L'image en question, d'une qualité plutôt brute, a été trouvée par le site CBM et proviendrait d'un message Snapchat.

Cela confirme qu'Ego aura bel et bien une apparence humaine pendant une bonne partie du film, avant de probablement se transformer en super planète et de peut-être devenir le méchant final de l'histoire. En tout cas, comme d'habitude, Kurt Russell a la super classe, donc ça va, c'est cool.