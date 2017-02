Oscars 2017 : Imbroglio historique pour le meilleur film, Suicide Squad récompensé

La La Land récompensée par erreur à la dernière minute.

Avec ses 14 nominations et 13 récompenses possibles, on pouvait s'attendre à une razzia de la part de La La Land, en position de battre le record de 11 statuettes détenues par Ben-Hur, Titanic et Seigneur des anneaux 3. Et jusqu'à la dernière minute, on a cru que La La Land avait réussi un parcours fabuleux. Meilleurs décors, meilleure photographie, meilleure musique, meilleure chanson originale, meilleur réalisateur pour Damien Chazelle et meilleure actrice pour Emma Stone.

Lors de l'annonce finale de l'Oscar du meilleur film Faye Dunaway et Warren Beatty alias Bonnie and Clyde annoncent la victoire de La La Land. Toute l'équipe du film monte alors sur scène et commence à faire ses discours de remerciements. Quand soudain, les organisateurs comprennent qu'il y a une erreur ! C'est en fait Moonlight qui est le vainqueur de l'Oscar du meilleur film. Warren Beatty a annoncé La La Land par erreur n'ayant pas la bonne enveloppe pour le grand final.

Imbroglio histoirique donc pour les Oscars qui nous en ferait presque oublié de citer les autres récompensés. Moonlight tout d'abord avait bien démarré sa soirée avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali avant d'obtenir celui du meilleur scénario adapté. Avant de remporter, sur le fil, la récompense majeure.

Autres vainqueurs de la soirée, Manchester by the Sea avec l'Oscar du meilleur scénario original et surtout celui du meilleur acteur pour l'excellent Casey Affleck. On notera aussi la victoire dans un second rôle de Viola Davis pour Fences.

Si la grosse surprise nous est tombé sur la tête lors de la fin du show, la cérémonie nous en avait réservé quelques-unes tout au long de la soirée. La première est arrivée avec la victoire de Suicide Squad. Le film de DC a obtenu l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures face au favori de la catégorie Star Trek : Sans limites.

Celle de Premier Contact en meilleur montage son, mais surtout les statuettes de Tu ne tueras point pour le meilleur montage et le meilleur mixage son, en lieu et place du favori de la soirée La La Land, ont également étonné (même si elles sont très loin d'être imméritées).

On s'attendait à une soirée historique avec un record possible de statuettes pour La La Land. Finalement la surprise est venue de cette erreur incroyable sur la récompense suprême. Quand on vous dit que les Oscars peuvent encore nous surprendre.

Le palmarès complet :

Meilleur film : Moonlight

Meilleur réalisateur : Damien Chazelle – La La Land

Meilleur acteur : Casey Affleck – Manchester by the Sea

Meilleure actrice : Emma Stone - La La Land

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali - Moonlight

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis – Fences

Meilleur scénario original : Manchester by the Sea

Meilleure adaptation : Moonlight

Meilleurs décors : La La Land

Meilleurs costumes : Les Animaux Fantastiques

Meilleur photographie : La La Land

Meilleur montage : Tu ne tueras point

Meilleur montage son : Premier contact

Meilleur mixage son : Tu ne tueras point

Meilleure musique : La La Land

Meilleure chanson originale : City of Stars – La La Land

Meilleur effets visuels : Le Livre de la jungle

Meilleurs maquillages et coiffures : Suicide Squad

Meilleur film d'animation : Zootopie

Meilleur documentaire : O.J. : Made in America

Meilleur film étranger : Le Client – Iran