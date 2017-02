Cette fois c'est sûr, Hayao Miyazaki sort vraiment de sa retraite

Il y a bientôt 3 ans, Hayao Miyazaki annonçait qu'il prenait enfin sa retraite et on ne voulait pas le croire. Et quelque part on a bien fait, parce qu'en fait, il revient. Encore.

Quand on a passé sa vie à travailler, il est parfois très difficile de savoir s'arrêter. Et si on garde encore la forme intellectuelle et physique, il est fort probable que l'on passe ses journées dans son jardin à se demander si on n'a pas fait la connerie de sa vie. Et il arrive même que du coup, on retourne au charbon. Après avoir annoncé sa retraite en fanfare il y a quasiment 3 ans, Hayao Miyazaki avait déjà montré quelques signes d'un retour possible en 2015 quand il avait annoncé travailler sur un nouveau court-métrage, Boro the Caterpillar, à destination du Musée Ghibli. Mais on le connait le bonhomme, on savait que ce ne serait pas suffisant.

Malheureusement, l'affaire n'était pas simple puisqu'en parallèle, le Studio Ghibli était dans une situation critique suite aux coûts astronomiques du Conte de la princesse Kaguya et de Souvenirs de Marnie, deux films qui n'avaient pas rapporté autant d'argent qu'ils en avaient demandé et avaient poussé les patrons du studio à stopper pour un temps indéfini la production de longs-métrages, laissant tous les fans du monde dans un état proche de la dépression. Il semblerait que les choses aillent mieux aujourd'hui puisque le producteur légendaire Toshio Suzuki a annoncé cette semaine de la façon la plus officielle qui soit que Miyazaki était bel et bien de retour derrière la planche à dessin et qu'en plus de cela, il bossait d'arrache-pied sur un nouveau long-métrage. Evidemment, aucun indice concernant la nature du projet n'a filtré mais il semblerait qu'il sorte au moment des Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.

Si on ne se fait aucun soucis concernant ce futur film, qui nous émerveillera à coup sûr, Miyazaki va par contre devoir composé avec un concurrent inattendu, le tout nouveau Studio Ponoc, composé d'anciens de Ghibli, dont Hiromasa Yonebayashi, réalisateur d'Arrietty et de Marnie, qui vient en parallèle de présenter la première bande-annonce de son prochain film, Mary and the Witch's Flower, qui ressemble tellement à du Ghibli qu'on serait même tentés de faire un jeu des 7 ressemblances.