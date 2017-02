Logan sera-t-il aussi le dernier film de Patrick Stewart dans l'univers des X-Men ?

Logan sera donc un film bien plus important que ce que l'on pensait au début puisqu'il s'agira du premier vrai mouvement vers un changement d'époque pour les X-Men. Préparez les mouchoirs donc.

Si, dès le départ, Logan a été vendu comme le dernier film avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, on a rapidement senti qu'il nous parlait de beaucoup plus que cela. Avec son côté crépusculaire et mélancolique, ça sentait clairement la fin de règne, la passage à autre chose, le départ des vieilles gloires. Et c'était peut-être même la meilleure façon de faire après avoir rebooté la saga pendant 3 films. Cependant, si l'affaire était pliée pour Jackman, il restait encore une grande question : Quid de Patrick Stewart ?

Celui qui incarne le Professeur Xavier depuis le débuts des aventures ciné des X-Men restera-t-il dans la franchise ou profitera-t-il de l'impulsion donnée par son camarade pour prendre lui aussi sa retraite ? S'il n'avait jamais fermé la porte jusque là en disant toujours qu'il serait prêt à faire quelques apparitions dans les prochains films, il semblerait que Patrick Stewart ait changé son fusil d'épaule puisqu'il vient de déclarer au micro d'Entertainment Weekly que, cette fois, les X-Men s'était bel et bien terminé pour lui :

"La semaine dernière, à Berlin, on a regardé le film avec James Mangold et Hugh Jackman. J'ai été très touché, beaucoup plus que la première fois que je l'avais vu. Peut-être que c'était parce que les deux autres étaient là, et à la fin du film, Hugh m'a pris la main et je l'ai vu pleurer, avant de comprendre que je faisais pareil.

Et puis, le film s'est terminé. Nous sommes allés sur la scène, pas avant que le générique ne se termine, ce qui fait que nous avions quelques instants de libre et j'ai compris que je ne pourrais jamais avoir mieux que ça, une meilleur façon, aussi émotionnelle, de dire au revoir à Charles Xavier que ce film. Plus tard dans la soirée, j'ai donc dit à Hugh que c'était terminé pour moi aussi."

C'est donc une bien triste nouvelle, tout autant qu'une grande page qui se tourne pour la saga. En attendant de voir comment la franchise va rebondir ces prochains mois, profitons de cet article pour remercier Patrick Stewart pour avoir incarné le meilleur Professeur X qu'on aurait pu imaginer il y a encore 20 ans.