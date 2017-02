Le réalisateur de Kong et Metal Gear explique pourquoi les adaptations de jeux vidéo se plantent

Les travaux de Jordan Vogt-Roberts vont être scrutés à la loupe. Car après le reboot de King Kong, le jeune réalisateur entreprendra d’adapter Metal Gear au cinéma.

Pour autant, le metteur en scène de Kings of Summer n’a pas le profil du parfait yes man prêt à être broyé par l’industrie hollywoodienne. Prolixe dès lors qu’il est question de jeu vidéo, il a prouvé plusieurs fois l’intérêt réel qu’il portait à la franchise d’Hideo Kojima et a une idée bien à lui sur les échecs successifs rencontrés par les adaptations de jeu vidéo, comme il l’a expliqué à Slashfilm.

« Tout comme il n’y a pas eu de bonnes adaptations de comics pendant longtemps et nécessité des réalisateurs qui avaient grandi avec ces influences, comme Sam Raimi qui aimait légitimement Spider-Man, je crois qu’une poignée de personnes comme Dan Trachtenberg et moi-même évoluons avec le cerveau piraté par Zelda et Metroid, par la logique de ces jeux. Vous voyez ce que je veux dire ?

Les jeux ont leur propre grammaire. Je pense que les réalisateurs ne comprennent pas toujours la différence entre une expérience active et passive. Certains éléments que vous acceptez lors d’une expérience active dans un jeu vidéo ne passent pas l’épreuve de la narration. »

Et pour le coup, si on ignore comment Vogt-Roberts se sortira des défis qui l’attendent, sa vision des problématiques d’adaptation vidéo-ludique semble frappée au coin du bon sens.