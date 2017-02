Rogue One : la suite arrive, et on en connaît le titre

Devant le succès public et critique de Rogue One, on pouvait légitimement redouter que Disney veuille donner une suite à son excellent film de guerre spatiale. Et ce sera bien le cas.

Alors rassurez-vous, le studio ne va pas revenir sur la conclusion tragique et jusqu’au-boutiste du film de Gareth Edwards, mais compte tout de même capitaliser dessus avec Inferno Squad. Détendez-vous, il ne s’agit pas d’un énième film, et s’il se situe chronologiquement dans le prolongement direct de Rogue One, il n’en altère pas la substantifique moelle, puisque c’est… un roman.

En voici le synopsis.

Après l'humiliation causée par le vol des plans de l'Etoile Noire et la destruction de sa base, l'Empire est sur la défensive. Suite à cette défaite, la flotte impériale a lancé la formation d'une équipe de soldats d'élite connus sous le nom d'Inferno Squad. Leur mission : infiltrer et éliminer les derniers Partisans de Saw Gerrera. Suite à la mort de leur chef, ces Partisans ont embrassé son extrémisme et sont déterminés à s'opposer à l'Empire quel qu'en soit le prix. L'Inferno Squad doit prouver qu'elle est l'élite et mettre à mal les Partisans de l'intérieur. Mais jusqu'où cet escadron est-il prêt à aller alors que grandissent les dangers et le risque d'être découvert ?

Bon, là, comme ça, sur le papier pas sûr que cela fascine tout le monde, même s’il y a fort à parier que les fans de Rogue One auront envie d’y jeter un œil. Voilà en tout cas qui confirme la volonté de Disney de travailler le personnage de Saw Gerrera au maximum.

Et puis bon… En cas de gros succès du bouquin… qui sait si Inferno Squad ne se fraiera pas un chemin jusque dans les salles obscures. Le texte sera mis en vente le 25 juillet prochain aux Etats-Unis.