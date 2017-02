Fast & Furious 8 se déchaîne avec un nouveau trailer bourré d'images inédites

Le Destin des Furieux sort dans à peine plus d’un mois, et sa promotion passe logiquement la seconde. La preuve avec ce trailer bourré d’images inédites.

Lutter contre le bon goût n’est pas chose aisée, mais Fast & Furious 8 nous rappelle que Vin Diesel demeure le maître absolu en la matière. En alignant une Charlize Theron à la perruque rutilante, des gros muscles huilés, des voitures à missiles affrontant des sous-marins nucléaires (ou le contraire, on n’est pas sûrs), des poum-poum shorts cubains et même des roses dans un sac plastique, le film de F. Gary Gray atomise tout ce qu’il restait d’esthètes en nous.

Et à vrai dire, on en est absolument ravis, tant la franchise a réussi à se transformer en une sorte de cartoon déviant plutôt réjouissant. Et puis au pire, il y a toujours Jason Statham et Dwayne Johnson pour nous faire patienter en attendant Godzilal VS King Kong.