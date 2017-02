Logan : et si les Avengers convainquaient Hugh Jackman de revenir ?

Mine de rien, alors que Hugh Jackman s’apprête à abandonner le rôle de Wolverine, une certaine émotion point chez les fans. Pourtant, l’acteur semble encore espérer…

Avec un Logan réussi et en forme de baroud d’honneur, tout le monde sent poindre une larme de nostalgie, après quasiment 20 ans d’existence sur les écrans. Et histoire de nous émouvoir encore un peu plus, l’acteur a fait des déclarations pour le moins étonnantes à Screenrant.

En effet, d’après Hugh Jackman, s’il avait eu l’opportunité de rejoindre les Avengers du Marvel Cinematic Universe, il n’aurait peut-être pas rendu le tablier de Logan.

« Si l’argument avait été mis sur la table au moment où j’ai pris ma décision, cela m’aurait sans doute fait réfléchir. C’est sûr. Parce que j’ai toujours aimé cette idée du personnage au sein d’une dynamique de groupe, avec Hulk évidemment, avec Iron Man, mais il y a tout un tas de type avec des MBA qui n’y comprennent rien. On ne sait jamais. »

Les plus optimistes se diront que les derniers mots de l’artiste évoquent un possible retour. Néanmoins, entre ne pas fermer une porte et annoncer un futur retour, il y a un véritable gouffre, qu’il serait ridicule de franchir.

Ajoutons également que c’est actuellement la Fox qui détient les droits des X-Men (et donc de Wolverine) et qu’étant donné que la licence compte parmi ses plus importantes et fiables sources de revenu, le studio n’est pas prêt de les rétrocéder à Disney/Marvel.