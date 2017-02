Doctor Strange 2 : Benedict Cumberbatch sait qui doit réaliser le film

Etant donné le succès de Doctor Strange, d’autant plus important que le personnage n’est pas le plus connu de la galaxie Marvel, une suite est logiquement dans les tuyaux.

Et pour Benedict Cumberbatch, cela ne fait aucun doute. Marvel serait bien inspiré de conserver le réalisateur du premier épisode à son poste. En effet, si Scott Derrickson avait précédémment œuvré sur des films fantastiques tels que Délivre-nous du mal ou Sinister, il est parvenu à garder le contrôle d’un projet lancé à toute bringue.

« Je crois aussi que Scott est très efficace durant ce processus, et très doué avec les effets spéciaux, or il a dû en gérer un paquet. Je veux dire que par bien des aspects, ce fut un tournage beaucoup plus compliqué que ne l’ont été d’autres origin stories.

Elles sont toujours difficiles à réaliser, je ne sous-estime pas le dur labeur qu’elles nécessitent, mais ce que je veux dire c’est que celle-ci a été conçue extrêmement rapidement. Scott Derrickson devait monter et approuver des plans truqués au moment même où il mettait en place d’énormes séquences en live, s’attacher à ce que les angles de caméras les performances et les effets physiques soient réussis.

Il devait se dédoubler complètement tous les jours, et bien qu’il ait déjà travaillé sur le surnaturel avant, jamais, je crois qu’il serait le premier à le reconnaître, il n’avait été investi d’un projet de cette ampleur. Il a dû s’en acquitter avec talent et le résultat se voit à l’écran. Donc oui, je pense que Doctor Strange constitue le meilleur argument en faveur de son retour pour la suite. »

Interrogé par CinemaBlend, Benedict Cumberbatch s’est donc fait l’avocat du metteur en scène avec des arguments de poids, il faut bien l’avouer.