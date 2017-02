Non, Wolverine ne sera pas dans Deadpool 2

Dans cinq jours vous pourrez tous voir la dernière aventure d'Hugh Jackman dans le rôle qui l'a rendu célèbre, Wolverine. Et apparemment, ce sera vraiment sa dernière apparition.

Alors Logan est dans les starting-blocks (notre critique ici, d'ailleurs), on a encore un peu de mal à croire qu'il s'agit là de la dernière aventure d'Hugh Jackman dans le rôle. Il faut dire que pour le grand public, l'acteur est le visage du mutant et la transition risque d'être sacrément compliquée à gérer dans les têtes, en plus de prendre du temps. Mais jusqu'ici nous avions l'espoir un peu fou que Logan reviendrait une ultime fois nous faire un coucou dans le prochain Deadpool 2, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ayant fait monter le suspense depuis quelques mois en multipliant les déclarations ambigues et les photos alléchantes.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin et Jackman vient récemment d'annoncer lors d'une interview live sur Facebook, qu'il ne fallait pas s'attendre à le voir ressortir les griffes, même pour les beaux yeux de Wade Wilson :

"Non, ça n'arrivera pas, même si Ryan dort actuellemetn dans mon jardin. Si ce film s'était fait il y a 10 ans, ç'aurait probablement été une toute autre histoire, mais je savais depuis deux ans et demi que Logan serait ma dernière aventure.

Le premier appel que j'ai passé alors était à James Mangold, pour lui dire que j'avais besoin de faire un dernier film et à partir du moment où i lest arrivé sur le projet et qu'il a travaillé sur l'histoire, j'ai rarement été autant excité. Mais maintenant c'est le bon moment pour arrêter. Donc, Deadpool, vas-y, fais ton truc. Tu n'as pas besoin de moi."

Donc, voilà, à partir du 1er mars prochain, c'est vraiment fini, Hugh Jackman ne sera plus Wolverine. Ca nous fait tout bizarre, on est un peu tristes, et c'est une raison de plus, et peut-être la plus importante, pour se ruer dans les salles et voir Logan.