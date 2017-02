Michael Fassbender promet qu'Alien Covenant aura de vrais personnages

Après la belle surprise d'hier et le prologue vidéo d'Alien : Covenant, il est évident que le film de Ridley Scott mettra l'accent sur ses personnages. Et même beaucoup apparemment.

Ce qui faisait la force du premier Alien, au-delà du magnétisme de sa créature et de l'excellence de sa mise en scène, c'était bel et bien ses personnages. Alors que le scénario était grosso modo celui d'une grosse série B qui tâche, Ridley Scott avait su nous les rendre humains et attachants, au point que nous avions vraiment l'impression de les connaitre et que l'on pouvait les apprécier. Ce qui évidemment n'était qu'une bonne grosse manipulation de l'équipe pour que l'on soit encore plus choqués quand ils se faisaient bouffer. Et ça marchait du tonnerre.

Après le prologue vidéo que nous avons vu hier, il parait évident qu'Alien : Covenant s'inscrit dans la même mouvance même si le nombre de personnages sera plus conséquent. En effet, les intéractions entre les différents membres de l'équipe semblent avoir été réglé avec une précision quasi chirurgicalge pour que nous ayons en quelques secondes l'impression de les connaitre depuis toujours, ce qui n'augure rien de bon pour nos petits coeurs fragiles.

Une tendance que Michael Fassbender vient en plus de confirmer au micro d'Empire :

"Ce qui est super à propos de cette histoire, c'est que tous les personnages sont très différents. Ils ne sont pas là pour remplir un vaisseau spatial, leurs personnalités ont été savamment étudiées. Cela nous ramène aux personnages très cools du premier Alien, où il y avait de superbes relations entre les personnages, en dehors de la créature."

Il faut donc s'attendre à passer une grosse première partie du film à faire connaissance avec cette chair à canon programmée, à l'apprécier, à l'aimer, à la comprendre, pour ensuite ressentir sa perte de façon encore plus douloureuse. Et on peut faire confiance à Ridley Scott pour y arriver, vu qu'il est rompu à l'exercice.

Et, histoire de se remonter un peu le moral, Empire a également diffusé une nouvelle photo du film où nous voyons ce même équipage sortir du vaisseau pour explorer la planète des Ingénieurs. Pour savoir ce qu'ils y trouveront, il faudra patienter jusqu'au 19 mai prochain.