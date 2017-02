Finalement c'est bien Matt Reeves qui réalisera The Batman à la place de Ben Affleck

Si on n'arrête pas de dire que Warner et DC Comics ne s'en sortent pas vraiment avec le DCU, il y a par contre un domaine dans lequel ils excellent : le drama.

Et c'est vrai qu'entre ce qui se passe sur The Flash et toute la polémique autour de The Batman, il y a de quoi faire. Mais il faut croire que cela commence même à lasser ceux qui pourtant ont débuté la série noire et qu'à un moment il s'agit de redresser la tête et d'apercevoir le bout du tunnel. Alors qu'il n'y a même pas une semaine on nous annonçait la fin tragique des négociations entre le studio et le réalisateur Matt Reeves après que l'homme ait préféré attendre que les choses se calment avant de s'engager dans quoi que ce soit avec eux, voici que nous apprenons aujourd'hui par le studio lui-même qu'en fait, c'est bien lui qui réalisera The Batman.

Et cette fois, pas d'erreur possible puisqu'il s'agit d'une déclaration super officielle, agrémentée d'un petit commentaire de Matt Reeves lui-même :

"J'aime Batman depuis que je suis tout petit. C'est un personnage tellement icônique qui résonne très profondément en moi. Je suis très honoré tout autant qu'impatient de travailler avec le studio Warner pour vous offrir une nouvelle vision épique et émotionnelle des aventures du Caped Crusader sur grand écran."

Et quand on voit ce qu'il a fait avec La Planète des Singes, on se dit qu'effectivement il est probablement l'homme de la situation. Ce qui nous étonne le plus dans cette affaire c'est à quel point cette nomination est contradictoire avec la nouvelle orientation du DCU, plus sur les rails de Marvel, Reeves n'étant pas le réalisateur le plus optimiste d'Hollywood. Mais c'est quoi qu'il en soit une excellente nouvelle pour la franchise, en espérant que cela suffise pour qu'elle sorte de ses problèmes.